Rodri y el Real Madrid: el movimiento relámpago que pone en alerta a la Premier

El Real Madrid se ha puesto el turbo por Rodri y ya no hay quien lo pare. La operación relámpago que maneja Florentino Pérez tiene al Manchester City en jaque, a Mourinho dando el visto bueno y a una Premier que ya tiembla ante la posibilidad de perder a su MVP mundialista. Arrancamos.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Porque juntar al mejor mediocentro del planeta con el Madrid post-Zidane, con el morbo de la agencia Roc Nation moviendo los hilos y una cifra que ronda los 45 kilos más variables, es el tipo de culebrón que paraliza el fútbol europeo en pleno verano.

El plan relámpago del Madrid que nadie vio venir

Vamos por partes, porque aquí hay tela que cortar. Rodri Hernández, el héroe de España en el último Mundial, ha pasado de ser un nombre más en la agenda blanca a convertirse en la prioridad absoluta para apuntalar un centro del campo huérfano de jerarquía. En Chamartín no quieren perder ni un minuto y la consigna es clara: cerrar el acuerdo antes de que el futbolista se reincorpore a la pretemporada del City.

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¿Y cómo se ha llegado a este punto? Pues con una mezcla de impulsividad y necesidad que define a la perfección el mercado blanco. El propio Mourinho, que acaba de aterrizar en el banquillo, ha dado el OK definitivo. Al portugués le seduce la idea de un mediocentro organizador que llevan años echando de menos. Y si el nuevo míster bendice la operación, las dudas se disipan.

La voluntad del capitán de la selección es volver a España y, según ha podido saber esta redacción, considera que el Madrid es el escaparate perfecto para los mejores años de su carrera. Tras el subidón del Mundial, el jugador y su entorno creen que es el momento de dar el salto definitivo. ¿Suena a cuento de hadas? Pues sí, pero con cifras muy reales sobre la mesa.

Por qué la Premier está que echa humo (y el City no sabe dónde meterse)

Aquí viene lo bueno. Los números que se barajan dejan claro que el Madrid va en serio: un traspaso que rondaría los 45 millones de euros más variables, lejos de los más de 70 que se filtraron como maniobra disuasoria. La jugada maestra pasa por un contrato hasta 2030 que permita amortizar el gasto y convertir a Rodri en el eje del nuevo proyecto. Una operación quirúrgica, que dirían en Valdebebas.

Mientras tanto, en Mánchester, el discurso oficial es de calma tensa. Enzo Maresca, el sustituto de Guardiola, ya ha avisado: "La cirugía es el lunes y necesita descansar; después volverá con nosotros". Pero la realidad es que el tiempo corre a favor del equipo blanco, que quiere resolverlo todo mientras el futbolista disfruta de sus vacaciones y antes de cualquier reincorporación que pueda enturbiar las negociaciones.

Ahora agárrate, porque el PSG también merodeaba la operación. La agencia Roc Nation, que está moviendo los grandes hilos del mercado madridista, ha sabido jugar sus cartas y dejar al conjunto francés sin opciones reales. Ojo con el dato: no es la primera vez que City y Madrid hacen negocios. El precedente de Brahim Díaz allana el terreno para un entendimiento rápido. Y si Rodri acaba de blanco, el golpe de efecto será monumental.

El fichaje que puede cambiarlo todo (y no solo en el campo)

Más allá de los millones y los despachos, este movimiento tiene una lectura estratégica que va de la mano del nuevo Madrid de Mourinho. Rodri no solo cubre un vacío táctico, sino que lanza un mensaje al vestuario y a la afición: la sequía de títulos se acabó. El club ha pasado en semanas de verlo como un jugador con buenos informes a considerarlo una pieza irrenunciable después de su exhibición en el Mundial, un torneo que disipó cualquier recelo sobre su edad o sus molestias físicas.

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Pensemos en el contexto. El Madrid viene de dos temporadas sin levantar una Champions ni una Liga, algo que en el Bernabéu se considera una eternidad. La llegada de Mourinho prometía mano dura, pero necesitaba fichajes de relumbrón para respaldar el discurso. La mayoría de los aficionados cree que Rodri es exactamente el perfil que faltaba: experiencia, jerarquía y ese punto de pausa que tanto se echa de menos cuando el partido se rompe. Si además le sumamos la inminente llegada de Diomandé por 120 kilos, el proyecto empieza a asustar.

El Madrid ha pasado de rascar la mesa a ponerla patas arriba en un mercado que ya huele a época dorada.

El tiempo dirá si la operación se cierra la próxima semana, como esperan en el club, pero lo que es seguro es que el regreso de Rodri a LaLiga sería uno de los grandes titulares del verano de 2026. Y para el City, perder a su brújula sería un mazazo del que no se recuperan en una sola pretemporada.

El chisme en 3 claves (TL;DR)