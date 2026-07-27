Los incendios de Madrid y Ávila encaran una jornada más favorable: la UME confirma el control de varios frentes

Los incendios de Madrid y Ávila encaran hoy una jornada más favorable, según la UME. Tras una noche muy compleja, los equipos de extinción han logrado contener parte de los frentes y ahora se centran en los focos aún activos con el apoyo de unas condiciones meteorológicas que dan una tregua.

El teniente coronel Alfonso Arribas, jefe del primer batallón de la Unidad Militar de Emergencias, confirmó en RTVE que este domingo se presenta «más favorable» para el ataque directo a las llamas. La jornada del sábado fue «muy compleja, muy complicada», con muchas zonas de compromiso que obligaron a centrar los trabajos en la protección de las evacuaciones y la autoprotección de los servicios de extinción.

La noche más difícil y los frentes contenidos

Durante la madrugada, los equipos trabajaron sin descanso para evitar que las llamas alcanzaran núcleos urbanos. Según detalló el mando militar, se logró contener algunos frentes en en el perímetro de los incendios, sobre todo en la vertiente de Madrid y en varias zonas de Ávila.

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La zona más activa del fuego sigue siendo el Valle del Tiétar, donde el avance se produce de norte a sur. «Hay solo unas cabezas activas en las que se está trabajando», explicó Arribas, aunque subrayó que el perímetro es extenso y discontinuo: hay tramos fríos, otros muy activos y focos secundarios que obligan a redoblar la vigilancia. Las reproducciones son uno de los principales desafíos porque pueden avivarse con pequeñas rachas de viento y obligan a mantener efectivos en zonas aparentemente controladas.

Un domingo de tregua meteorológica

Las condiciones de este domingo permiten a la UME pasar de una estrategia defensiva a una ofensiva. Los medios aéreos y terrestres pueden ahora actuar directamente sobre las llamas, algo que ayer fue imposible en muchos sectores por la inestabilidad atmosférica. Las previsiones meteorológicas apuntan a una bajada del viento y a temperaturas algo más suaves, según fuentes de la UME, lo que favorece las labores de extinción durante las próximas horas. El despliegue incluye helicópteros bombarderos, aviones anfibios y unidades terrestres que trabajan junto a los bomberos autonómicos.

El incendio de Almorox (Toledo), que se reactivó ayer, se encuentra «estable», aunque los equipos mantienen la guardia para evitar nuevas reproducciones. El objetivo de la jornada es consolidar los frentes ya controlados y atacar las zonas que aún permanecen fuera de control. A pesar de la mejora, algunos sectores del Valle del Tiétar siguen siendo muy activos y generan focos secundarios que complican la extinción. «Hay que seguir realizando esfuerzos para que simplemente sea una zona más a vigilar y a realizar una consolidación», añadió Arribas.

El perímetro es tan extenso y discontinuo que hay zonas frías, otras muy activas y focos secundarios que requieren vigilancia continua.

El dispositivo de la UME y el precedente de grandes incendios

La UME asumió la gestión operativa tras la declaración de emergencia nacional y coordina los trabajos desde Navaluenga (Ávila) y Navalcarnero (Madrid). La UME, con medios aéreos, terrestres y apoyo logístico, coordina los trabajos. Este tipo de despliegue no es nuevo: en 2022, la UME movilizó a más de 600 efectivos en el incendio de la Sierra de la Culebra, y en 2019, en Gran Canaria, su intervención resultó crucial para proteger viviendas. La colaboración entre administraciones es clave para afrontar fuegos de esta magnitud. El Ministerio de Defensa mantiene un operativo permanente de respuesta rápida ante emergencias como esta.

En la práctica, la mejora del tiempo esta mañana supone un respiro para las poblaciones afectadas, aunque los expertos insisten en que el riesgo no ha desaparecido. Se mantienen activos focos sin control y las altas temperaturas de los últimos días han dejado el terreno muy seco. La UME recomienda a la población mantener la precaución y seguir las indicaciones de las autoridades. Las próximas 48 horas serán decisivas para evaluar si se puede permitir el regreso de los vecinos evacuados.

La colaboración entre los servicios autonómicos, estatales y la UME es fundamental para contener estos incendios. El objetivo ahora es evitar que el viento vuelva a avivar las llamas y poder dar por estabilizado el perímetro en las próximas horas. Mientras tanto, los efectivos continúan con las labores de refresco y vigilancia en las zonas ya controladas para impedir nuevas reactivaciones.

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