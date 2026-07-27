Chica Almodóvar y rostro imprescindible del 'Un, dos, tres': ¿Qué pasó con Miriam Díaz-Aroca?

Miriam Díaz-Aroca cumple 63 años y sigue trabajando como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Quienes crecieron viendo su carisma en televisión quizá no sepan que, lejos de las cámaras que la hicieron célebre, la actriz ha reinventado por completo su carrera en los últimos años.

De niña tímida en Santander a rostro imprescindible de la televisión española de los 90, su recorrido tiene giros que sorprenden incluso a quienes siguieron toda su trayectoria. Hoy vive un momento profesional muy distinto al que la hizo famosa, y lo cuenta sin filtros.

Miriam Díaz-Aroca, de la infancia introvertida al éxito televisivo

Nacida en Madrid pero criada en Santander, Miriam Díaz-Aroca estudió Periodismo en la Universidad Complutense antes de dar el salto a la televisión. Ella misma se ha descrito como una niña "predestinada a ser muy íntima, muy introvertida", algo que contrasta con la desenvoltura que después mostró ante las cámaras.

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Su primer gran paso profesional llegó de la mano de Jesús Hermida, y poco después se convirtió en la presentadora de 'Cajón Desastre', el programa infantil que marcó los sábados de toda una generación. Esa etapa la convirtió en un rostro familiar en millones de hogares españoles mucho antes de su salto a la gran pantalla.

El 'Un, dos, tres' y el papel que la llevó hasta Almodóvar

Miriam Díaz-Aroca se convirtió en copresentadora del mítico concurso Un, dos, tres… responda otra vez junto a Jordi Estadella entre 1991 y 1993, una etapa que la audiencia todavía recuerda con cariño. En paralelo, su talento no pasó desapercibido para el cine, y Pedro Almodóvar la fichó para Tacones lejanos, donde interpretó a una presentadora de un telediario para personas sordas.

Ese papel, unido a su participación en 'Belle Époque' de Fernando Trueba —película que ganó el Óscar a Mejor Película de Habla No Inglesa en 1993—, la catapultó definitivamente al primer plano cultural del país. Formar parte de aquel elenco, junto a una jovencísima Penélope Cruz, terminó de consolidar su nombre en la historia reciente del cine español.

Del cine a la crisis personal: la etapa que pocos conocían

Tras los años de máxima exposición, Miriam Díaz-Aroca atravesó un periodo de silencio mediático que muchos interpretaron como un simple parón profesional. En realidad, ella misma ha reconocido públicamente que se trató de algo más profundo: una etapa de aislamiento y de replanteamiento vital que la llevó a cuestionarse quién era más allá del personaje público.

"Decidí matar al personaje para renacer en mí", ha explicado la actriz al hablar de aquellos años. Esa transformación interior es, según ella, la clave que le permitió volver a los escenarios con una mirada completamente distinta sobre su profesión y sobre sí misma.

Su vida sentimental y familiar, lejos del foco mediático

Miriam Díaz-Aroca se casó en 1993 con Pedro Luis Llorente, matrimonio del que nació su primer hijo y que terminó siete años después. En 2005 volvió a casarse, esta vez con Stuart Grant Washington, hermano de la actriz Belinda Washington, unión de la que nació su hija María y que también acabó en divorcio en 2012.

Pese a los titulares que rodearon ambas rupturas, la actriz ha insistido en que su vida privada "no sale en las revistas" tal y como realmente fue. Prefiere mantener ese terreno alejado del ruido mediático, algo que considera clave para la estabilidad que dice disfrutar hoy en día.

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Una madre que compaginó la fama con la crianza

Díaz-Aroca ha contado que nunca sintió que tuviera que renunciar a la maternidad por su carrera: llevaba a sus hijos a rodajes y camerinos con total naturalidad. Esa gestión equilibrada de la fama, según ella misma explica, viene de una educación que separaba muy bien el personaje público de su vida cotidiana en Santander.

El deseo de ser vista más allá del pasado televisivo

Aunque agradece el cariño del público, la actriz ha admitido que le cansa que las entrevistas giren siempre en torno al 'Un, dos, tres'. Reclama que se hable también de la Miriam de ahora, la que interpreta papeles complejos en teatro y sigue construyendo proyectos nuevos.

Miriam Díaz-Aroca hoy: teatro, series y una nueva etapa vital

En los últimos años, Miriam Díaz-Aroca ha alternado la televisión con el teatro, donde encuentra el espacio creativo que más la llena actualmente. Participó en series como 'Amar es para siempre' y en el formato de aventuras 'Pekín Express', demostrando que su versatilidad sigue intacta después de casi cuatro décadas de carrera.

Su proyecto más reciente es la obra teatral 'La casa del mar', donde interpreta a Aurora, una mujer que atraviesa un colapso existencial tras ver desmoronarse la vida que había construido. La propia actriz reconoce un eco directo con su experiencia personal, aunque matiza que su vivencia real nunca estuvo marcada por una pérdida tan dramática.

Entre sus proyectos más consolidados destacan:

Su incorporación al elenco de 'El Mensaje' en el Teatro Lara, dando vida a Lucía.

Su paso por 'Amar es para siempre' interpretando a Elena y Ana Mari.

Su participación en el reality 'Pekín Express'.

Su papel en la nueva serie 'Padre no hay más que uno, la serie', estrenada en 2026.

Lo que viene: una veterana que sigue reinventándose

El futuro de Miriam Díaz-Aroca apunta a seguir explorando el teatro como territorio de expresión personal, un espacio donde asegura sentirse "soberana" de sus propias decisiones. Su discurso actual, centrado en la autenticidad y en dejar atrás el "qué dirán", conecta especialmente con audiencias que valoran las segundas etapas profesionales bien gestionadas.

Para quienes la siguen desde los 90, su trayectoria es una lección de longevidad en un negocio que rara vez perdona el paso del tiempo. Su consejo, repetido en varias entrevistas recientes, es simple pero eficaz: dejar de necesitar la aprobación externa para poder disfrutar, por fin, del propio camino.