Normativa de ascensores en comunidades: hasta 40.000 euros de coste para adaptarlos

Si vives en un bloque con ascensor antiguo, la nueva normativa te obliga a actualizarlo y puede costar hasta 40.000 euros.

Ya está en vigor el Real Decreto 355/2024, que regula la nueva instrucción técnica de ascensores en España. Aunque se aprobó hace dos años, ahora es cuando empieza a notarse de verdad: miles de comunidades de vecinos tienen que poner al día sus equipos para cumplir con los estándares de seguridad actuales.

Lo que tu bloque tiene que actualizar sí o sí

La ley detalla una serie de mejoras obligatorias. En la práctica, esto es lo que tu comunidad va a tener que hacer si el ascensor no lo tiene ya:

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Nivelación de la cabina: que se detenga a ras de suelo, sin escalón.

Sensores en las puertas para que no se cierren si detectan un obstáculo.

Comunicación bidireccional: un sistema que permita llamar a emergencias si alguien se queda atrapado.

Control de carga: el ascensor no debe moverse si se ha sobrepasado el peso máximo.

Sustitución de guías antiguas por sistemas de acero más seguros, en los casos más viejos.

Son exigencias pensadas sobre todo para los ascensores de más de 20 o 30 años, que son mayoría en los edificios sin rehabilitar. Muchos bloques de alquiler de toda la vida entran de lleno en este paquete.

Cuánto te va a costar (y quién lo paga, propietario e inquilino)

Aquí viene el dato que más duele. Las intervenciones más sencillas, como instalar un sensor de puerta, pueden rondar entre 800 y 1.000 euros. Pero si el ascensor necesita una reforma más profunda, la factura puede alcanzar los 40.000 euros. Depende del estado del equipo y de lo que pida el inspector.

Y ojo, porque el pago no lo asume solo el dueño del piso. En la propiedad horizontal (la ley que regula las comunidades de vecinos), estas obras se consideran necesarias para la seguridad, así que todos los propietarios están obligados a contribuir. Si eres inquilino, no te toca directamente, pero es muy probable que el casero acabe subiendo la renta para cubrir su parte de la derrama. O que la comunidad apruebe una cuota extra mensual que se refleje en los gastos.

La mayoría de los ascensores antiguos no tendrán que pagar los 40.000 euros, pero casi todos afrontarán algún gasto en los próximos años.

Los plazos: no hay prisa inmediata, pero la derrama llegará

Que no cunda el pánico: la normativa no obliga a hacer las reformas ya. Las exigencias se activan cuando toca la inspección periódica obligatoria del ascensor. Si el inspector da un resultado desfavorable, la comunidad tiene entre 3 y 10 años para completar las adaptaciones, según la gravedad.

Esto significa que los edificios con ascensores más antiguos serán los primeros en pasar por caja. Si tu bloque ya tiene más de 30 años y nunca se ha modernizado el elevador, es cuestión de tiempo que llegue la carta.

¿Y si la comunidad no cumple? La ley considera la seguridad de los ascensores como una obligación de mantenimiento esencial. Si el ascensor no pasa la inspección y no se repara, el ayuntamiento podría precintarlo, dejando a los vecinos sin servicio. Y ojo, en edificios sin ascensor, el valor de los pisos altos se desploma.

¿Era necesaria esta ley? El precedente que lo explica

La nueva instrucción técnica no sale de la nada. Ya en 2017, un trágico accidente en un ascensor de Madrid –con una persona fallecida al quedar atrapada– puso el foco en la antigüedad de muchos equipos. Desde entonces, las asociaciones de consumidores y los fabricantes llevaban años pidiendo una actualización de la normativa europea que España ha tardado en aplicar.

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Ahora, con el Real Decreto 355/2024, se homologan las exigencias con las que ya tienen otros países de la UE. Es, en definitiva, una medida de seguridad que llega con años de retraso y que va a suponer un desembolso considerable para millones de familias, justo en un momento en que los gastos de comunidad ya no paran de subir.

La lógica es clara: nadie quiere un ascensor que falle. Pero la realidad económica choca: para muchas comunidades, una derrama de miles de euros por vecino suponen un hachazo, sobre todo si el edificio ya arrastra otras obras pendientes. Y para el inquilino joven, que ya paga más de la mitad del sueldo en alquiler, cualquier subida es un problema.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)