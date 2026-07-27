Karol G arranca su 'Tropitour' mundial con 27 canciones y el estreno de 'Matadora' en Chicago

El Tropitour de Karol G arrancó este viernes en el Soldier Field de Chicago con 27 canciones y un estreno que ha dejado a todos sin aliento: Matadora. La colombiana desplegó un espectáculo a la altura del universo Tropicoqueta, con showgirls, plumas y un despliegue visual que convirtió el estadio en una auténtica fiesta caribeña.

El momento más esperado llegó con el adelanto del tema inédito Matadora, un perreo duro que sonó a golpe de reggaetón con un mensaje de empoderamiento y sensualidad descarada. En el snippet que compartió en redes antes del concierto, Karol se marcaba un baile provocador que ya tiene a los fans pidiendo el single completo.

La gira, que está producida por Live Nation, no estará sola: Becky G, Greeicy y Elena Rose se unirán en fechas seleccionadas. «Fue súper orgánico, Karol nos invitó y para mí fue algo muy bonito», declaró Elena Rose a Billboard, confirmando la buena sintonía entre las artistas.

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Después de Chicago, el Tropitour hará parada en estadios como el SoFi de Los Ángeles, el MetLife de Nueva Jersey y el Hard Rock de Miami antes de saltar a Latinoamérica y, por fin, a Europa. España está confirmada para 2027, junto a Reino Unido e Italia, y ya hay quien sueña con un Sold Out en tiempo récord.

Un show que ya es historia

No es para menos: el concierto repasó los 27 temas con una producción mastodóntica. El repertorio se basó en los temas de de Tropicoqueta, el disco que debutó en el número 1 de Top Latin Albums y llevó a Karol G a colocar por primera vez todas sus canciones en la lista Hot Latin Songs. Un hito que confirma que la colombiana no solo llena estadios, sino que domina las plataformas de streaming.

España en el horizonte

Aunque todavía no hay fechas concretas para nuestro país, la confirmación de que el Tropitour pisará suelo español en 2027 ha disparado la expectación. La última visita de Karol G a España en 2025 agotó entradas en minutos, y con un show de esta envergadura, las entradas prometen volar.

Con un espectáculo que ya es el más ambicioso de su carrera, Karol G demuestra que el trono del reggaetón sigue siendo suyo.

El efecto Tropicoqueta

El Tropitour no es solo una gira, es la culminación del fenómeno Tropicoqueta. Desde su histórico set en Coachella, donde se convirtió en la primera artista de reggaetón en encabezar el festival, Karol ha construido un universo visual y sonoro que conecta con millones. El álbum no solo rompió récords comerciales al debutar en el top 3 del Billboard 200, sino que definió un momento en el pop latino: las 20 canciones del disco entraron en la lista Hot Latin Songs, algo nunca antes logrado por ella. Ahora, llevar ese concepto a estadios mundiales es un paso de gigante. El hype está más que justificado: cada show es una experiencia inmersiva, y el estreno de Matadora añade la dosis de novedad para que los fans sigan enganchados. Con el tour apenas comenzando, la pregunta no es si será la gira del año, sino cuántos récords más va a pulverizar.

Medidor de hype

Nivel de hype: 9.5/10. Arranque en Chicago con sold out, 27 temas, un temazo inédito y España confirmada para 2027. Si esto no es hype, que baje Karol y lo explique.

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