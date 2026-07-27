El tráiler de 'Matchbox: La película' ya está aquí: John Cena llega a Apple TV+ en octubre de 2026

Apple TV+ ha lanzado el tráiler de ‘Matchbox: La película’, y trae a John Cena en modo acción total. La comedia de acción, dirigida por Sam Hargrave, se estrena el 9 de octubre en exclusiva en la plataforma.

De qué va exactamente ‘Matchbox: La película’

La historia gira en torno a Sean (John Cena), un agente encubierto de la CIA que vuelve a su pueblo natal después de años desaparecido. Lo que empieza como un reencuentro con sus viejos amigos acaba convirtiéndose en una persecución alocada para salvar el mundo cuando, sin querer, los mete a todos en un lío de proporciones internacionales.

El reparto está lleno de caras conocidas: Jessica Biel, Danai Gurira, Sam Richardson, Teyonah Parris y Arturo Castro, entre otros. Detrás del guion está David Coggeshall, responsable de títulos como ‘Plan en familia’ y ‘La huérfana: Primer asesinato’. La película es una producción de Skydance Media y Mattel Films, los mismos que nos trajeron la fiebre de ‘Barbie’.

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Un tráiler que promete persecuciones y algún que otro golpe de humor

El adelanto no escatima en coches volando, golpes imposibles y diálogos con chispa. John Cena reparte mandobles con la misma soltura que suelta frases lapidarias, mientras Jessica Biel y Danai Gurira no se quedan atrás en las escenas de acción.

Sam Hargrave, que ya demostró su dominio de la acción con ‘Extraction’ y su secuela, firma una dirección que apuesta por secuencias vertiginosas y un ritmo de comedia de colegas. Aquí no se busca realismo; se busca espectáculo.

Cuando juntas un coche de carreras, un exluchador convertido en héroe y un director que entiende la acción, el resultado no puede ser aburrido.

Por qué la fórmula Mattel + gran reparto suele funcionar (si no se pasa de frenada)

Mattel ha demostrado con ‘Barbie’ que sabe convertir sus juguetes en fenómenos cinematográficos cuando cuenta con el talento adecuado. ‘Matchbox: La película’ apuesta por una receta similar: un reparto carismático, un director con pedigrí en acción y el respaldo de una plataforma como Apple TV+, que necesita títulos llamativos para competir.

El riesgo, como siempre, está en que la premisa no dé para un largometraje o que se convierta en un anuncio de 90 minutos. Pero con Hargrave a los mandos y Cena en estado de gracia, el hype está más que justificado. La fecha es perfecta: otoño, cuando empiezan a apetecer las pelis de puro entretenimiento en casa. En la redacción ya hay ganas de que llegue octubre.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8.5/10. El tráiler cumple lo que promete: acción, humor y un John Cena desatado. Si la química del reparto funciona, podemos estar ante una de las sorpresas del año en streaming.

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