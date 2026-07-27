El Gobierno aprueba el real decreto de ayudas urgentes por los incendios: así afecta a los damnificados

Miles de vecinos de varias comunidades autónomas, recibirán ayudas directas tras la aprobación, el próximo martes, de un real decreto ley. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado desde Navaluenga (Ávila) que el Consejo de Ministros declarará las zonas afectadas por los incendios como gravemente afectadas.

La magnitud del desastre es enorme. Los incendios han arrasado más de 150.000 hectáreas en las últimas 24 horas, según los datos ofrecidos por el propio Sánchez. Una cifra que se suma a los 32 grandes incendios registrados en lo que va de año, diez de ellos activos aún. El presidente ha insistido en que “se extreme la precaución” y en la necesidad de informarse a través de los canales oficiales.

¿Qué ha pasado exactamente?

El anuncio llega tras una semana en la que el fuego ha golpeado con dureza a las provincias de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón. Pedro Sánchez ha comparecido en la localidad abulense de Navaluenga, una de las más castigadas, junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Ambos han agradecido el trabajo de los servicios de protección civil y de los alcaldes de la zona.

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“La magnitud del desastre es muy difícil de asumir”, ha reconocido el presidente. Los incendios han calcinado ya más de 150.000 hectáreas en todo el país, una extensión que supera con creces la de años anteriores. Sánchez ha recordado que este año se han contabilizado 32 grandes incendios, diez de ellos simultáneos en las últimas horas.

¿A quién afecta y cómo?

El real decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará el martes 28 de julio contempla medidas de ayuda directa para los damnificados. Aunque el texto concreto no se ha hecho público, el jefe del Ejecutivo ha avanzado que se declararán como zonas gravemente afectadas los territorios más dañados. Esto permitirá activar indemnizaciones, ayudas a la vivienda y apoyo para la reconstrucción de infraestructuras públicas y privadas.

En la práctica, cualquier persona que haya perdido su vivienda, su negocio o sus cultivos podrá solicitar estas ayudas. El objetivo es que los fondos lleguen con la mayor agilidad posible, según fuentes del Gobierno. Además, se prevén líneas específicas para los ayuntamientos y para la reparación de los montes calcinados.

La virulencia de los incendios ha reactivado el debate sobre la necesidad de un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado, por su parte, que la comunidad autónoma se personará contra los detenidos por los incendios provocados. “Estudiaremos todas las medidas para reconstruir las miles de hectáreas afectadas”, ha asegurado.

La emergencia climática sobre la mesa

Más allá de la respuesta inmediata, Sánchez ha vuelto a poner el foco en la emergencia climática. “Es una exigencia, un deber, no solo por la seguridad, también por la moral, por los daños emocionales, la obligación de un gran pacto de estado de emergencia climática”, ha defendido. El presidente ha vinculado la virulencia de los incendios con el cambio climático y ha instado a todas las fuerzas políticas a alcanzar un acuerdo.

La petición no es nueva: el Gobierno ya intentó impulsar un pacto similar en anteriores legislaturas, pero la iniciativa no prosperó. Sin embargo, la sucesión de fenómenos extremos –olas de calor, sequías e incendios cada vez más agresivos– ha reabierto el debate. Varios colectivos ecologistas llevan tiempo reclamando medidas estructurales que vayan más allá de las ayudas de emergencia.

La semana próxima, una vez aprobado el real decreto, las comunidades autónomas deberán coordinar con el Estado la gestión de las ayudas. Mientras, los equipos de extinción siguen trabajando en los frentes activos y las autoridades piden a la población que extreme la precaución y se mantenga informada.

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