Sánchez declara zona gravemente afectada por los incendios: qué ayudas podrán pedir los damnificados

Si tu vivienda o tu negocio ha quedado bajo las llamas de los incendios que asolan Madrid, Ávila o Toledo, esta noticia te toca de lleno. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado este domingo que el Consejo de Ministros aprobará este martes, 27 de julio, la declaración de zona gravemente afectada por emergencia de protección civil para los territorios arrasados por el fuego.

El anuncio lo hizo durante su visita al puesto de mando avanzado en Navaluenga (Ávila), junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. “En menos de 24 horas hemos pasado de 130.000 a 150.000 hectáreas calcinadas”, advirtió Sánchez —una superficie equivalente a la provincia de Guipúzcoa—. La situación sigue siendo crítica, con varios frentes aún sin controlar y una previsión de altas temperaturas para los próximos días. La cifra multiplica por seis la superficie quemada en todo 2025, un año que ya fue especialmente grave.

Qué implica la declaración de zona catastrófica

La activación de este mecanismo —oficialmente ‘zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil’— permite al Estado desplegar un catálogo de ayudas urgentes para los damnificados. Incluye desde la reparación de viviendas y edificaciones hasta subvenciones directas para agricultores y ganaderos que hayan perdido sus cosechas, animales o pastos. También se pueden aplicar exenciones fiscales, moratorias en el pago de impuestos y compensaciones por daños materiales y, en muchos casos, ayudas a fondo perdido para reponer enseres domésticos y electrodomésticos.

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Mañueco, por su parte, confirmó que la Junta de Castilla y León ya ha comenzado a trabajar con los productores locales para facilitar alimento para el ganado y pondrá en marcha la recuperación de las viviendas afectadas. Además, su Gobierno se personará como acusación particular contra el causante del incendio originado en Burgohondo —un fuego que, según el presidente autonómico, fue “provocado por imprudencia”—.

Qué pasos quedan ahora

La aprobación formal llegará este martes en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior o de Hacienda. Aunque es el Ejecutivo central quien toma la decisión, tanto Mañueco como la Junta de Castilla-La Mancha —que ha pedido lo mismo para la zona de La Mierla (Guadalajara), donde las llamas han devorado 32.000 hectáreas— ya han reclamado esa declaración. Castilla-La Mancha también solicitará que el Gobierno español pida a la Unión Europea ayudas con cargo al Fondo de Solidaridad de la UE.

En menos de 24 horas, los incendios han devorado 20.000 nuevas hectáreas; el acumulado ya multiplica por seis la superficie quemada en todo 2025.

Una vez declarada la zona, se abrirá un plazo para que los afectados presenten sus solicitudes y los ministerios concreten las cuantías. En anteriores emergencias, como la erupción del volcán de La Palma en 2021, este mismo mecanismo movilizó cientos de millones de euros en ayudas.

Un mecanismo que no es nuevo y que ahora se enfrenta a una emergencia sin precedentes

La declaración de zona catastrófica ya se ha utilizado en desastres como la erupción de La Palma o los temporales de nieve de Filomena. Entonces, el Gobierno desplegó ayudas millonarias para reparar viviendas, carreteras y cultivos. Ahora, con más de 150.000 hectáreas quemadas —un territorio equivalente a la superficie de la provincia de Guipúzcoa— se espera que el paquete de medidas sea ambicioso y cubra desde la primera vivienda hasta las explotaciones agrarias más pequeñas.

Mientras tanto, las labores de extinción continúan y los presidentes autonómicos presionan para que las ayudas lleguen con la máxima celeridad. La colaboración entre administraciones será clave, porque la reconstrucción no se limita a apagar el fuego: habrá que levantar casas, reponer rebaños y sanear montes que tardarán años en regenerarse. El Fondo de Solidaridad de la UE podría ser un balón de oxígeno extra si Bruselas da el visto bueno: cubriría entre el 2,5% y el 5% de los daños totales estimados, siempre que el Estado miembro lo solicite dentro del plazo. El Consejo de Ministros de este martes pondrá la primera piedra de esa recuperación.

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