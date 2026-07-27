Las pozas del Duratón son el baño gratis en agua cristalina a 90 minutos de Madrid

El Duratón no necesita anuncios de verano ni influencers subidos a una tabla hinchable para llenarse de gente. Le basta con existir. Cada julio, miles de madrileños hartos de piscinas municipales con lista de espera descubren que a hora y media de coche hay agua dulce, fresca y completamente gratuita.

No es un secreto bien guardado ni una leyenda de foro de senderismo. Es un parque natural real, con acceso señalizado y aparcamiento, donde el agua mana de manantiales que llevan siglos ahí. La diferencia con la piscina del barrio es que aquí el paisaje hace la mitad del trabajo.

Dónde están las pozas del Duratón

Las zonas de baño se concentran cerca de Sepúlveda, la villa medieval que da nombre a la comarca y que sirve de puerta de entrada al parque natural. La más conocida es la Fuente de la Salud, a apenas dos kilómetros del casco urbano, donde un manantial declarado minero-medicinal alimenta una piscina natural de agua cristalina que se mantiene fresca todo el verano.

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El acceso es sencillo: se llega en coche por un camino de tierra bien marcado y hay aparcamiento gratuito junto a la zona de baño. No hay entrada, no hay reserva previa y no hay horario de cierre, así que el único límite lo pone la luz del día.

Un cañón que pocos madrileños conocen

Duratón atraviesa la meseta segoviana esculpiendo un cañón de casi cien kilómetros entre paredes calizas que llegan a los cien metros de altura, un paisaje que muchos comparan sin exagerar con el Gran Cañón americano en miniatura. El agua ha tardado millones de años en abrir ese tajo en la roca, y el resultado es un entorno que parece sacado de otra región de España, no de una escapada de fin de semana.

Por encima de esas paredes vuelan buitres leonados —el parque alberga una de las mayores colonias de Europa— mientras abajo, en las pozas, el agua se mantiene fría incluso en pleno agosto. Esa combinación de silencio, altura y frescor es exactamente lo que Sepúlveda ha sabido conservar mientras otros destinos cercanos se llenaban de terrazas y aparcamientos de pago.

Qué encontrarás al llegar

No esperes chiringuito ni socorrista. El entorno de la Fuente de la Salud está totalmente exento de bares y quioscos, así que quien va, va con la nevera puesta y el bocadillo hecho de casa. Hay mesas de piedra para el picnic, pero poco más: el resto es naturaleza sin filtrar.

Eso, lejos de ser un inconveniente, es la razón por la que sigue funcionando. La ausencia de negocio alrededor mantiene alejado al turismo de sombrilla y altavoz, dejando el sitio para quien de verdad busca desconectar un rato del ruido de la ciudad.

Cómo llegar y cuándo ir

Desde Madrid, la ruta más directa es por la A-1 hasta Sepúlveda, un trayecto de algo más de una hora que se puede alargar con una parada en el propio pueblo. El casco histórico, declarado conjunto histórico-artístico, merece un paseo antes o después del baño, con su iglesia románica y sus calles de piedra intactas desde hace siglos.

La mejor época para ir es de junio a septiembre, cuando el calor aprieta en la capital pero el agua del manantial se mantiene fresca gracias a su origen subterráneo. Fuera de esos meses el paisaje sigue mereciendo la visita, aunque el baño ya sea cosa de valientes.

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Cuándo ir: de junio a septiembre, mejor entre semana o a primera hora

de junio a septiembre, mejor entre semana o a primera hora Qué llevar: toalla, comida propia y calzado cómodo para el camino de tierra

toalla, comida propia y calzado cómodo para el camino de tierra Qué evitar: dejar residuos, ya que no hay papeleras ni servicio de limpieza

dejar residuos, ya que no hay papeleras ni servicio de limpieza Cómo llegar: coche propio por la A-1, sin transporte público directo hasta la poza

El verano en el que el interior gana terreno a la costa

La tendencia de 2026 apunta clara: cada vez más gente cambia el atasco hacia la playa por una escapada corta al interior, donde el agua es igual de fresca y la masificación, mucho menor. El Duratón encaja perfectamente en ese cambio de hábito, ofreciendo la misma sensación de desconexión que buscaría alguien en la costa, pero sin las tres horas de cola en la autovía.

Si algo demuestra este rincón de Segovia es que no hace falta cruzar media España para encontrar agua limpia y silencio real. Con que lleves calzado cómodo y respeto por el entorno, la experiencia está garantizada, y probablemente repetirás antes de que acabe el verano.