He probado las nuevas Converse que parecen Adidas Samba (y tienen un color 'tarta de yogur' que es pura nostalgia)

Reconócelo: cuando pensabas que las Adidas Samba lo habían copado todo, llega Converse y te planta unas zapatillas retro que son pura golosina. Las he tenido en mis manos (y en mis pies) y sí, saben a tarta de yogur de fresa. Bueno, no literalmente, pero casi. Su combinación de rosa fresa y rosa bebé es un chute de nostalgia que encaja de maravilla en los looks más coquette del verano. Y lo mejor: no son unas Chuck Taylor cualquiera, sino un diseño que bebe directamente del éxito de las Samba.

Mucho se ha hablado de la hegemonía de las Adidas Samba, y no es para menos. Su silueta bicolor con lengüeta larga y puntera reforzada ha marcado tendencia durante meses. Pero ahora Converse da un golpe sobre la mesa con un modelo que, sin ser un clon, recoge toda esa estética y la reinterpreta con su sello personal. Las líneas son redondeadas, la puntera es de goma y la suela, de color crema, le da un toque vintage que enamora a primera vista.

De las Chuck Taylor a las Samba: el giro de Converse

Si oyes 'Converse', lo normal es que te venga a la cabeza la silueta de las All Star: lona, puntera redonda de goma y un aire muy skater. Pero este nuevo modelo se sale completamente de ese guión. Aquí la protagonista es la piel vuelta (o un material sintético de tacto muy similar) en dos tonos pastel que se reparten el empeine de forma asimétrica. La lengüeta, más corta que en las Samba clásicas, deja ver un branding sutil, y la suela de goma con dibujo de estrella te recuerda que sigues llevando unas Converse.

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El resultado es un híbrido que funciona: la comodidad y el aire informal de la marca americana se visten de fiesta con un colorido tan dulce que casi te pide que lo acompañes con un café con leche y un trozo de bizcocho. Y sí, el precio se sitúa en los 100 euros, un escalón por encima de las All Star clásicas pero en la misma liga que muchos modelos icónicos del mercado.

No son unas zapatillas para correr, ni para ir al gimnasio. Estas Converse piden pasear por la ciudad, una terraza al sol y un vestido vaporoso o unos vaqueros anchos que compensen tanta ternura. Porque si te pasas con los volantes y los lacitos, corres el riesgo de acabar disfrazada de merienda de domingo. La gracia está en combinar su delicadeza con prendas de corte masculino y así mantener el equilibrio sin perder la chispa.

Converse ha logrado convertir una moda ajena en una propuesta propia llena de personalidad y color.

El color que te transporta a la merienda (y cómo combinarlo)

Bautizado oficiosamente como 'tarta de yogur de fresa', el dúo cromático de estas zapatillas es un acierto total para este verano 2026. El rosa fresa, más intenso, ocupa la puntera y el talón, mientras que el rosa bebé tiñe la zona del empeine y la lengüeta. La suela blanca/crema hace de base neutra y los cordones finos, también en blanco, redondean un conjunto que pide un poco de atrevimiento (pero del bueno).

Las cuentas de moda ya las han visto con calcetines de encaje, faldas plisadas y blusas con lazada, pero mi recomendación es más terrenal: un buen pantalón de pinza, una camiseta blanca de algodón y un bolso cruzado. Así de simple. El punto fuerte de estas Converse es que no necesitan un estilismo recargado; ellas solas ya meten el color y la nostalgia que le faltaban a tu armario de verano.

¿Merecen la pena por 100 euros? La opinión sincera

Voy a ser clara: si buscas unas zapatillas todoterreno para usar a diario sin miedo a estropearlas, quizá prefieras algo más neutro. Pero si lo que quieres es un calzado con personalidad, que te saque de la monotonía de las zapatillas blancas y que sea tan cómodo como las Converse de toda la vida, estas son una compra más que razonable. Los materiales se sienten correctos para el rango de precio, y la suela promete durar sin deformarse a las primeras de cambio.

Las Adidas Samba seguirán siendo un clásico, pero estas Converse 'tarta de yogur' te dan exactamente lo mismo que prometían las Samba —un diseño retro con carácter— a un precio similar y con la ventaja de no ir uniformado. Así que sí, yo ya las tengo en mi zapatero y creo que las vas a ver en muchísimos pies este verano.

🛒 Directo al grano

Precio: 100 €. Ya disponibles en la web oficial de Converse y en tiendas físicas. La combinación de rosa fresa y rosa bebé es perfecta para looks coquette sin caer en el exceso.