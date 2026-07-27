El primer tráiler de Neuromante ya está aquí: la adaptación cyberpunk de Apple TV promete ser imparable

Apple TV ha soltado por fin el tráiler de Neuromante, y la expectación está más que justificada. La adaptación de la novela de William Gibson se presentó en la Comic-Con de San Diego con un avance que ha dejado a los fans del cyberpunk con la boca abierta.

De qué va 'Neuromante': una trama de alto voltaje

La serie sigue a Case, un superhacker caído en la desgracia que se cruza con una asesina implacable, interpretada por Briana Middleton. Ambos se ven arrastrados a una conspiración contra una dinastía empresarial con secretos por los que matarían. El mundo que dibuja Gibson en la Trilogía del Sprawl es un futuro dominado por la información, donde los vaqueros del ciberespacio roban datos entre rascacielos de neón y bloques de defensa tangibles.

La historia, que combina espionaje corporativo y acción a raudales, respeta el espíritu de la novela original de 1984. De hecho, el propio Gibson ejerce como productor ejecutivo, lo que da garantías de fidelidad.

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Un reparto de lujo y un equipo que lo cambia todo

Callum Turner lidera el elenco en el papel de Case, y no está solo. A su lado aparecen Mark Strong, Joseph Lee, Clémence Poésy, Peter Sarsgaard, Emma Laird, Dane Dehaan y Max Irons, entre otros. Detrás de las cámaras, el showrunner Graham Roland (Jack Ryan) y el director J.D. Dillard (Devotion) se han llevado los focos en la Comic-Con.

El avance confirma que la serie llegará a Apple TV el 22 de enero de 2027. Una fecha que los fans del género ya han marcado en rojo. Además, Apple aprovechó el panel para anunciar la cuarta y última temporada de Silo en verano de 2027 y el tráiler de la segunda temporada de Materia oscura, que se estrena el 28 de agosto de 2026.

El análisis: ¿por qué 'Neuromante' pinta a acierto?

Apple TV ha demostrado con Fundación que sabe manejar la ciencia ficción ambiciosa. Ahora, con Neuromante, se mete en el cyberpunk más icónico de la literatura, y el reparto y el equipo creativo invitan al optimismo. Eso sí, adaptar una obra tan densa siempre es un reto: el riesgo de quedarse en la superficie estética existe, pero con Gibson supervisando y un presupuesto a la altura, el hype está justificado.

La saga completa de la Trilogía del Sprawl espera detrás; si la primera temporada funciona, las novelas Conde Cero y Mona Lisa acelerada también podrían llegar a la pantalla. La maquinaria de Apple no suele fallar cuando apuesta fuerte por una propiedad intelectual de este calibre. Veremos.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8/10. El tráiler, el reparto y el sello de Gibson suman puntos; solo la lejanía del estreno impide un 9. Reservad enero de 2027 en la agenda.

🎬 Corte final: lo que debes saber

🍿 Te lo resumo: Apple TV lanza el primer tráiler de Neuromante, con Callum Turner, y confirma su estreno el 22 de enero de 2027.

Apple TV lanza el primer tráiler de Neuromante, con Callum Turner, y confirma su estreno el 22 de enero de 2027. ⭐ El personaje clave: Callum Turner como Case, el superhacker que se adentra en el ciberespacio.

Callum Turner como Case, el superhacker que se adentra en el ciberespacio. 📅 Fechas a tener en cuenta: 22 de enero de 2027 en Apple TV.