Toto Wolff se carga a los ingenieros llamándoles 'Teletubbies' por el caos de banderas en Hungría

Toto Wolff ha tirado de manual de paddock: cabreo monumental, micrófono delante y frase que ya es carne de camiseta. El jefe de Mercedes ha fulminado a los ingenieros que no avisaron a sus pilotos del desfile de líderes en el GP de Hungría con un apodo que nadie olvidará: los ha llamado 'Teletubbies engineers' en directo para Sky Sports. Y no era una broma.

Qué ha pasado con las banderas azules en Hungaroring

El sistema de banderas azules, ese chivato que avisa a los doblados de que se aparten, se ha ido de vacaciones justo en la carrera más apretada del año. Sin señal en el dashboard, los de atrás se han enterado de que venían los gallos a base de banderas físicas y paneles luminosos. Demasiado tarde para algunos. El caos ha sido tan monumental que las radios han echado humo durante media carrera.

El momento crítico llegó cuando Carlos Sainz, sin saber que Oscar Piastri le había doblado, le cerró en la curva 2. Contacto, alerón dañado y el australiano directo al enfado monumental. 'Que un coche doblado te saque de la carrera es de las cosas que no esperas que puedan arruinarte el domingo', soltó Piastri después. Pues pasó. Y pasó porque nadie, absolutamente nadie, le dijo a Sainz que venía el líder por detrás.

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Sainz se defendió como pudo: 'No tenía ni idea de que me iban a doblar. Iba en plena batalla con Fernando, intentando el undercut. Era imposible evitarlo desde mi ángulo'. El comisario de turno le endosó cinco segundos de sanción, el equivalente a un tirón de orejas, pero el lío ya estaba montado.

Por qué lo de Wolff no es un calentón cualquiera

Aquí viene lo bueno. Wolff no apuntó a los pilotos, sino a la pared del pit. 'El sistema de comisariado no funciona y los coches de atrás defendiéndose en la lucha de Lewis y Kimi. Es vergonzoso lo de algunos ingenieros Teletubbies que se sientan en el muro de estos equipos sin decirle a sus pilotos lo que pasa detrás', tronó. La traducción libre es: estáis para avisar, no para calentar banquillo viendo la carrera.

La coletilla 'Teletubbies' es oro puro del paddock. Recuerda a las mejores salidas de tono de Guenther Steiner, pero con ese toque vienés que solo Wolff sabe poner. Lo que lo hace distinto es el contexto: Mercedes se jugaba el podio con Kimi Antonelli y Lewis Hamilton empujando al límite. Y se encontraron con un atasco de tráfico que nadie gestionó.

El fallo no fue humano, fue de sistema, pero la mecha la encendió la falta de reflejos en el muro.

Lectura de paddock: quién gana y quién pierde con este lío

Piastri no se mordió la lengua cuando Sainz insinuó que él también podía haber tenido más cuidado. 'Es bastante crítico con los demás, y otros ya le han dado palos antes por ser frustrante en pista. Cuando haces algo así, quizá deberías mirarte al espejo', replicó. Andrea Stella, su jefe, fue más diplomático: 'Conocemos a Carlos, es un piloto correcto. Si esto pasó es porque algo no estaba funcionando'. La calma del italiano frente al volcán australiano marca la diferencia entre un equipo que lucha por el título y otro que suma frustraciones.

El precedente viene de lejos: la F1 ha tenido fallos de banderas azules en otras ocasiones, pero pocos han coincidido con una pelea tan intensa por la victoria y el podio. La imagen de Mercedes es la que más sufre: un equipo que ha fiado su remontada a la exactitud de los procedimientos se topa con un domingo donde reinó la anarquía. Veremos en Zandvoort, tras el parón estival, si el sistema vuelve a funcionar o si alguien ha tomado nota para no volver a ser un Teletubby.

El chisme en 3 claves (TL;DR)