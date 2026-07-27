‘Atrapa el millón’: la comedia francesa que no te puedes perder se estrena el 29 de julio

Cuidado con las comedias francesas que llegan sin hacer ruido. 'Atrapa el millón' se estrena el próximo miércoles 29 de julio en España y tiene todos los ingredientes para ser la sorpresa del verano.

De qué va exactamente 'Atrapa el millón': robo, arrepentimiento y una noche de infarto

Stan es un joven ejecutivo que, convencido de que no recibirá el ascenso soñado, toma una decisión impulsiva: roba de la caja fuerte de su jefe una maleta con un millón de euros. Lo que no imagina es que, justo después de huir, le comunican que sí le han concedido el puesto. Ahora tiene menos de 24 horas para devolver el dinero antes de que alguien se dé cuenta. Para lograrlo, recurre a Hippolyte, un cerrajero de pasado turbio, con quien formará un tándem tan dispar como accidentado. La noche se convierte en una carrera contrarreloj llena de malentendidos, puertas que no cierran y encuentros inesperados.

La cinta está dirigida por Grégoire Vigneron, coguionista de 'El pequeño Nicolás', y cuenta con producción de Curiosa Films. Vigneron demuestra un manejo impecable del ritmo cómico, alternando diálogos afilados con secuencias de puro slapstick.

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Christian Clavier y Rayane Bensetti: el dúo cómico que necesitas este verano

El reparto de 'Atrapa el millón' mezcla veteranía y frescura. Christian Clavier, el rostro más reconocible de la comedia francesa, da vida al peculiar cerrajero, mientras que Rayane Bensetti interpreta al joven Stan. Juntos forman una pareja de de lo más dispar. Completan el elenco Gilles Cohen, Claire Chust y Julie Ferrier.

La presencia de Clavier es sinónimo de éxito en nuestro país: lo recordamos por la saga 'Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?', que llenó salas durante meses. Bensetti, por su parte, viene de 'Algo le pasa a mi yerno' y aporta una energía juvenil que contrasta a la perfección con la serenidad irónica de su compañero. La química entre ambos es el gran activo de la película.

Por qué esta comedia francesa aspira a colarse en la taquilla española

A Contracorriente Films ha demostrado olfato para las comedias europeas que conectan con el gran público. Sin recurrir a campañas millonarias, ha colocado títulos como 'La cena de los idiotas' o '¿Qué le hemos hecho al Señor?' en lo más alto de la taquilla. 'Atrapa el millón' sigue esa estela: propuesta sencilla, reparto carismático y enredo que no da respiro.

Históricamente, el público español ha abrazado el humor francés bien ejecutado. La mezcla de ingenio y situaciones absurdas, cuando está bien calibrada, funciona incluso mejor que muchas comedias patrias. Y este verano de 2026, con la cartelera algo descafeinada, la película de Vigneron tiene el camino despejado para hacerse un hueco.

Una comedia francesa bien hilada y con actores queridos puede ganarle el pulso a muchas superproducciones en pleno agosto.

Mi impresión es que el boca a boca será clave. Si la sala se llena de risas en los primeros pases, la cinta puede mantenerse en cartelera varias semanas. Además, la fecha de estreno —un miércoles poco habitual— puede jugar a su favor al evitar la competencia directa de los grandes lanzamientos del fin de semana.

En definitiva, Vigneron no es un novato. Su experiencia como guionista de 'El pequeño Nicolás' y en series de televisión le ha dado un pulso narrativo que se nota en cada escena. 'Atrapa el millón' es una apuesta segura para desconectar y reír.

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Medidor de hype

Nivel de hype: 7/10. No revolucionará el género, pero el tándem Clavier-Bensetti y el sello de A Contracorriente Films invitan a darle una oportunidad. Si el público conecta, puede ser la comedia del verano.

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