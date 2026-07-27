Katy Perry, indignada con la Casa Blanca por usar 'Firework' en un vídeo de bombardeos en TikTok

Katy Perry se ha plantado. El pasado viernes la Casa Blanca publicó un vídeo de un bombardeo militar con su canción Firework como banda sonora en TikTok y la cantante no se ha mordido la lengua. La respuesta no se ha hecho esperar: lo considera una «violación total» del mensaje del tema y ha dejado claro que no dará un paso atrás.

El vídeo que ha encendido la mecha

El perfil oficial de la Casa Blanca en TikTok compartió el viernes 24 de julio un clip en el que se veía un ataque militar de Estados Unidos. El texto que lo acompañaba era una amenaza directa: «Irán ha sido advertida». Y la música elegida fue Firework, justo en el momento del estribillo más explosivo de la canción, sin ningún tipo de autorización de Katy Perry ni de su equipo.

La artista, que pasa por uno de los momentos de mayor popularidad de su carrera —es la 13ª artista global en Spotify—, reaccionó al día siguiente con un comunicado en X que no deja lugar a dudas: «Estoy profundamente indignada y enfadada al ver que se ha utilizado Firework en la cuenta de TikTok de la Casa Blanca como pista de fondo para imágenes de ataques militares. Yo no he aprobado esto , no me han pedido permiso, y desde luego no lo tolero». La cantante remata: «Escribí esta canción para que fuera un himno de esperanza, sanación y fortaleza interior… Ver un mensaje de autoestima transformado en banda sonora para la destrucción es una violación total de todo lo que representa mi canción».

Publicidad

Un himno de superación convertido en ruido de guerra

El enfado de Perry va mucho más allá de una simple disputa por derechos de autor. Firework no es un hit cualquiera: desde 2010 se ha convertido en un símbolo de empoderamiento personal, banda sonora de graduaciones, campañas solidarias y momentos de superación. Que ahora aparezca en en TikTok vinculado a un bombardeo dinamita por completo ese significado.

Convertir un himno de superación personal en la música de fondo de un bombardeo no es solo una violación de copyright, es una bofetada al alma de la canción.

La polémica llega, además, en pleno renacer comercial de la artista. Su recopilatorio The Ones That Got the Plays acaba de escalar al top 9 de las listas británicas, un nuevo máximo tras once semanas, mientras ella sigue afianzándose en el top 15 global de Spotify. La ironía es evidente: mientras Perry recupera el cariño masivo del público, una institución política usa su tema más luminoso para vestir de épica un ataque.

Una lista interminable de artistas que dicen «no»

No es la primera vez que un artista se planta contra el uso de su música en contextos políticos o militares sin consentimiento. Neil Young, R.E.M., Adele o los herederos de Prince han protagonizado batallas similares cuando figuras como Donald Trump utilizaban sus canciones en mítines. Sin embargo, el gesto de la Casa Blanca golpea aún más fuerte al desvirtuar directamente un mensaje de esperanza asociado a tragedias personales reales.

Perry lo deja claro: no quiere que su creación se asocie a la violencia. La pregunta ahora es si la administración retirará el vídeo o mantendrá el pulso, porque la indignación de Katy Perry ya es uno de los temas más comentados en redes.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8/10. Una superestrella global, un gobierno mundial usando su canción ícono sin permiso y un mensaje de empoderamiento transformado en propaganda militar. La polémica tiene todos los ingredientes para seguir escalando. Si el vídeo sigue online, el ruido no hará más que crecer.

🎧 El backstage de la noticia