Récord de viewers de Ibai en Twitch: la meta imposible de La Velada del Año 6

Twitch vuelve a mirar a Ibai Llanos como el único capaz de batir una de las cifras más estratosféricas del streaming. La Velada del Año 6 está a punto de arrancar y la pregunta no es si habrá récord, sino si alcanzará los 10 millones de espectadores concurrentes.

Un récord que parece de otro planeta

El vasco ya pulverizó todos los registros hace justo un año, durante La Velada del Año 5: un pico de 9.189.762 viewers concurrentes, según los datos oficiales de Twitch. Una barbaridad. Para ponerlo en contexto, el segundo clasificado, TheGrefg, se quedó en 2.470.347 espectadores durante una de sus presentaciones. La distancia es sideral.

Y si echamos la vista aún más atrás, en La Velada del Año 4 ya había logrado 3.846.256 espectadores. La progresión es bestial: casi 6 millones más en tan solo dos ediciones. El resto de canales ni se acercan: Squeezie con 1,3 millones, ElXokas con 1,2 millones y así hasta Kai Cenat cerrando el top 10 con poco más de un millón. Ibai compite contra su propia sombra.

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¿Cómo llegó Ibai a convertirse en su propio rival?

La Velada del Año se ha convertido en en un fenómeno global que trasciende lo español. El evento atrae a toda la comunidad hispanohablante de ambos lados del Atlántico y ha creado una narrativa de superación imposible. Cada combate, cada invitado sorpresa y cada drop musical suma leña a un fuego que no deja de crecer.

El formato ha sabido mezclar boxeo amateur con el carisma de creadores como IlloJuan, Viruzz o la saga de combates que ya son historia del internet en castellano. Las audiencias responden y el hype por la sexta edición está por las nubes. La comunidad sabe que cada año el listón está más alto y eso solo puede significar una cosa: récord o drama.

Ibai compite contra su propia sombra y el único techo que le queda lo pintan los 10 millones de viewers simultáneos.

Ahora, el desafío es mayúsculo. Llegar a los 10 millones supondría un salto psicológico brutal, sobre todo teniendo en cuenta que plataformas como YouTube o la televisión tradicional luchan por audiencias muy fragmentadas. Si lo consigue, no solo romperá su propio récord, sino que marcará un antes y un después para el streaming en español. El problema es que, con tantísima expectación, hasta un 9,8 sabría a poco.

En la última edición, algunos analistas ya apuntaban a que el techo técnico de Twitch y la saturación de audiencia en directo podían frenar el crecimiento. Pero Ibai ha demostrado varias veces que las métricas de los informes le importan un pimiento. Si el show acompaña y las conexiones aguantan, los números pueden volver a ser de infarto.

El Salseómetro

Nivel de salseo: 8.5/10. Expectación máxima porque el récord está al alcance y todo internet espera ver hasta dónde llega Ibai. Si no lo rompe, el drama está servido (preparad las palomitas).

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)