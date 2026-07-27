Tamara Falcó, en jaque: el incendio de Madrid amenaza el Palacio El Rincón

Tamara Falcó no despega los ojos del móvil desde hace 72 horas. El incendio forestal que asola la sierra oeste de Madrid se ha llevado ya 100.000 hectáreas y a la marquesa de Griñón le puede tocar de lleno: el Palacio El Rincón está justo en la zona de máximo riesgo. 'Gracias a Dios, de momento no nos ha afectado directamente', ha dicho con la voz entrecortada. Pero el peligro no ha pasado, ni mucho menos.

El fuego, que en apenas tres días ha calcinado una superficie equivalente a 140.000 campos de fútbol, ha obligado a evacuar a 87.800 personas solo en la Comunidad de Madrid. Diez municipios han sido desalojados desde Cenicientos hasta Aldea del Fresno y las llamas de hasta diez metros siguen avanzando sin control.

Los bomberos lo han definido como 'inabarcable' y el viento, caprichoso, no da respiro. La marquesa no es ajena a lo que se cuece en el terreno: 'Estamos muy pendientes de la evolución y siguiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades', ha explicado a este medio, consciente de que la finca familiar todavía no está fuera de peligro.

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Cerca de allí, en el Safari de Madrid, los trabajadores han visto el fuego pasar muy cerca. Cristian, veterinario del parque, contaba que 'hemos visto el fuego pasar muy muy cerca de nosotros' y que ahora están más tranquilos porque el frente se ha desviado. Pero la calma es relativa: el perímetro del incendio sigue activo y cualquier cambio meteorológico puede reactivar la amenaza.

Un infierno que no da tregua

La dirección del viento puede girarlo todo en un segundo. Las llamas, de hasta diez metros, han obligado a evacuar diez municipios en menos de tres días y los efectivos aún luchan contra un enemigo que califican de 'inabarcable'. Tamara Falcó lo sabe y no exagera cuando dice que está 'muy pendiente'. El Palacio El Rincón, su refugio sentimental y futuro negocio, sigue en la diana.

Lo que más asusta no es lo que ya ha ardido, sino que una racha de viento puede cambiar el destino de El Rincón en cuestión de minutos.

Para entender la angustia de la marquesa hay que saber que El Rincón no es solo una finca heredada. Allí se casó en 2023 en una ceremonia que paralizó a la prensa del corazón y allí planea abrir un restaurante que promete ser su gran proyecto empresarial. Por si fuera poco, es uno de los exteriores de 'La Promesa', la serie diaria de TVE que arrasa en audiencias. Perderlo sería un golpe sentimental y financiero de primera magnitud.

El Rincón, mucho más que un palacio

El palacio, propiedad de la familia Preysler-Falcó desde los años 80, es un emblema del linaje. Tamara ha pasado allí veranos enteros y ha confesado que es su rincón favorito del mundo. La posibilidad de que las llamas lo alcancen no solo le quita el sueño a ella: los fans de la serie y los seguidores de la jet set madrileña contienen la respiración cada vez que se actualiza el parte de bomberos. El valor simbólico es enorme y la cuenta atrás, angustiosa.

Un símbolo que nadie quiere ver arder

Más allá de la anécdota rosa, lo que está en juego es un trozo de la historia contemporánea de España. El Palacio El Rincón no es solo un capricho nobiliario; es un enclave turístico, un plató de televisión y un futuro negocio de hostelería que podría generar empleo en la zona. Perderlo supondría un varapalo para una comarca ya golpeada por el fuego y para una de las sagas más mediáticas del país. Tamara lo sabe y no exagera cuando dice que está 'muy pendiente'. El drama, de momento, sigue escribiéndose entre rachas de viento y nubes de ceniza.

El chisme en 3 claves (TL;DR)