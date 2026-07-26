La incapacidad permanente en edad de jubilación: te la deniegan aunque el tribunal médico la apruebe

Que un tribunal médico dictamine que no puedes seguir trabajando no garantiza que la Seguridad Social te vaya a conceder la incapacidad permanente. Si has cumplido la edad de jubilación y tienes los años suficientes cotizados, la respuesta es no. Te la denegarán por ley, aunque el dictamen sea favorable.

Es un mazazo para quien planeaba acceder a esta prestación en lugar de jubilarse directamente. Pero la norma es clara y no deja margen a la interpretación: el artículo 195 de la Ley General de la Seguridad Social cierra esa puerta para quien ya puede retirarse.

La frontera que pone la Seguridad Social

La incapacidad permanente está pensada para proteger a quien, por culpa de una enfermedad o un accidente, ha perdido capacidad laboral. El problema es que el sistema no quiere que uses esa vía si ya tienes edad para jubilarte y reúnes los requisitos de la pensión contributiva.

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El artículo 195 lo deja atado: no se reconoce la incapacidad permanente derivada de contingencias comunes (enfermedad común o accidente no laboral) cuando el solicitante ha alcanzado la edad ordinaria de jubilación y cumple los requisitos para cobrarla. En 2026, esa edad son 65 años si has cotizado al menos 38 años y 3 meses; si no llegas a esa cifra, tendrás que esperar hasta los 66 años y 10 meses.

No todo el mundo se queda fuera: existe una puerta de escape

A ver, que no cunda el pánico. La denegación no es automática por tener una edad determinada. Si a los 65 años no alcanzas las cotizaciones exigidas para la jubilación, sí puedes pedir la incapacidad permanente. La ley te permite acceder a ella aunque estés en edad de retiro, siempre que no tengas derecho a la pensión ordinaria.

Por eso, la clave está en las cotizaciones: si llegas a la edad con los años necesarios, adiós a la incapacidad; si no, todavía tienes opciones. Y ojo, esta regla solo afecta a contingencias comunes. Las contingencias profesionales (accidente de trabajo o enfermedad profesional) no entran en este lío.

El artículo 195 de la Ley General de la Seguridad Social marca una línea clara: no hay incapacidad si ya puedes jubilarte.

[p>Esto puede dejar situaciones muy chocantes. Imagina que un trabajador con lesiones graves logra un dictamen positivo del Equipo de Valoración de Incapacidades. El médico dice que no puede seguir. Pero el INSS, al comprobar que tiene 65 años recién cumplidos y 40 cotizados, le responde: “No, tu pensión será de jubilación”. La lógica legal se impone al criterio médico.

Por qué importa y qué puedes hacer

La decisión no es un capricho: pretende evitar que se usen dos vías para lo mismo. Cuando alcanzas la edad de jubilación y tienes derecho, el sistema asume que tu retiro es la salida natural. Pero para algunos, acceder a la incapacidad antes de jubilarse podía ser más ventajoso, por ejemplo, si la base reguladora de la incapacidad era más alta que la de la jubilación o si necesitaban un puente mientras se tramitaba la jubilación.

El INSS no está obligado a darte a elegir. Si se cumplen las dos condiciones (edad y cotización suficiente), la respuesta será negativa. Si estás en esa situación, tu opción es solicitar directamente la jubilación. No hay forma de darle la vuelta a la norma, salvo que demuestres que no cumples los requisitos de pensión contributiva.

En ese caso, sí pelearás con el dictamen médico en la mano.

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En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)