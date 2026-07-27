110.000 euros en Madrid por 31.000 en Extremadura: el dinero ahorrado que necesitas para comprar una vivienda por comunidad

Si estás mirando pisos en Madrid, necesitas más de 111.000 euros ahorrados antes incluso de pedir la hipoteca. En Extremadura, con 31.500 euros podrías empezar a planteártelo. Son las cifras que acaba de publicar Keller Williams España-Andorra en un análisis que deja claro que el verdadero muro no es la cuota mensual: es la entrada y los gastos iniciales.

Lo que hay que ahorrar según dónde vivas

El estudio recoge la cantidad mínima que exige cualquier banco para conceder un préstamo: el 20% del valor de compra, más los impuestos y gastos de gestoría, notaría y registro. Con los precios actuales, eso se traduce en diferencias brutales entre comunidades.

Madrid lidera la tabla con más de 111.000 euros de capital inicial necesario. Le siguen Baleares, que supera los 100.000 euros. En el otro extremo, Extremadura pide alrededor de 31.500 euros, y otras comunidades como Castilla-La Mancha o Murcia se mueven en rangos inferiores a los 45.000 euros.

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“Comprar un piso en Madrid exige ahorrar una cifra equivalente al precio de una vivienda completa en regiones como Castilla-La Mancha”, explica Leonardo Cromstedt, CEO de Keller Williams España-Andorra. Traducción: el desembolso inicial te cuesta, literalmente, una casa en otro sitio.

Por qué la entrada es la verdadera barrera (no la cuota)

Mucha gente da por hecho que el problema es pagar la letra todos los meses. Pero el informe demuestra que el 36% de las personas que aplazan la compra lo hacen por no tener el ahorro suficiente, aunque sus ingresos sí les permitirían asumir la hipoteca.

Es decir, hay miles de jóvenes con un sueldo estable que podrían pagar 600 o 700 euros al mes sin problema, pero que no llegan a los 40.000, 60.000 o 100.000 euros que les piden de golpe. Y sin ese colchón, el banco ni se sienta a negociar.

El ahorro previo se ha convertido en el filtro más duro del mercado, por encima del empleo o los ingresos mensuales.

Además, la subida de precios de los últimos años ha ido ensanchando esta brecha. Cada vez que el metro cuadrado sube un 5%, la entrada necesaria crece en la misma proporción, lo que castiga más a quien aún está intentando reunir el primer euro.

Sin padres, casi imposible: el 78% ya necesita ayuda familiar

El dato más revelador del estudio es que el 78% de las operaciones de primera vivienda en 2026 ha contado con ayuda económica de padres o familiares. Ya no es un apoyo puntual para redondear: en muchos casos marca la diferencia entre comprar o seguir esperando años.

“Hace unos años la ayuda familiar era una circunstancia excepcional. Hoy forma parte de un número creciente de operaciones”, añade Cromstedt. Y esa dependencia tiene consecuencias: quien no tiene red familiar se queda fuera, aunque tenga un buen trabajo.

El efecto se nota también en la edad media del comprador primerizo, que ha superado los 39 años en las operaciones gestionadas por Keller Williams. No es casualidad: hacen falta más años de acumulación para juntar una cifra que antes se reunía en cinco o seis.

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Cambio de planes a la fuerza: mudarse o rebajar expectativas

El informe también señala que el 18% de los compradores terminó adquiriendo vivienda en un municipio distinto al que buscaba inicialmente, solo para que las cuentas cuadraran. Y el 41% recortó el presupuesto de partida al toparse con la realidad.

Son movimientos forzosos que reflejan una presión invisible: no eliges barrio por gusto, sino por necesidad. Y el mercado lo sabe. La demanda se desplaza hacia zonas más baratas, encareciéndolas también poco a poco y reproduciendo el mismo problema unos kilómetros más allá.

Análisis: comprar a los 39 años y subiendo

Este estudio no es una foto aislada. Hace solo cinco años, la edad media del primer comprador rondaba los 34-35 años, según los datos del Colegio de Registradores. Ahora, el retraso es de casi un lustro, y la tendencia sigue al alza.

El problema de fondo es que el sistema hipotecario español se diseñó para una realidad que ya no existe: sueldos que permitían ahorrar un 20% en un plazo razonable. Hoy, con la inflación acumulada, los salarios estancados en muchos sectores y los alquileres disparados, ese margen de ahorro se evapora. Quien no recibe una transferencia familiar se enfrenta a una carrera de fondo que puede durar una década.

La conclusión es incómoda pero clara: el acceso a la propiedad se está convirtiendo en una herencia anticipada. No basta con tener un empleo estable; hace falta haber nacido en una familia con capacidad de ayudar. Y eso, para miles de jóvenes que hacen malabares con el alquiler, es un techo que no depende de su esfuerzo.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)