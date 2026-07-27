La salud mental ya causa una de cada cinco bajas laborales

Una de cada cinco bajas laborales en España ya se debe a la salud mental. Y la cifra sigue subiendo.

Según los datos publicados por RRHH Digital, el 20% de las incapacidades temporales están relacionadas con trastornos como la ansiedad, la depresión o el estrés laboral. El aumento, un 111% en los últimos cinco años, convierte este fenómeno en una de las principales preocupaciones para las empresas y para quien sufre estas dolencias en su día a día.

¿Por qué ha crecido un 111% en solo cinco años?

Varios factores explican esta escalada. La pandemia del COVID-19 aceleró la toma de conciencia, pero también disparó las condiciones que ya minaban el bienestar psicológico: la carga de trabajo excesiva, la falta de desconexión digital, la precariedad o el miedo a perder el empleo. A eso se suma que, por primera vez, se habla del tema sin tabús, así que muchas bajas que antes se camuflaban como problemas físicos ahora se reconocen como lo que son.

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Y hay otro detalle importante. La mayoría de las personas que sufren estrés laboral lo normaliza durante meses antes de pedir ayuda. Cuando la baja llega, el problema suele estar muy enquistado y la recuperación es más larga y costosa, tanto para el trabajador como para la empresa.

El estrés laboral se convierte en baja mucho antes de que el trabajador pida ayuda; para entonces, el daño ya está hecho.

Señales de alerta que no conviene ignorar

Detectar los síntomas a tiempo es clave. Estos son algunos de los más habituales:

Cansancio continuo que no se va después de descansar.

Insomnio o dificultad para desconectar la cabeza.

Irritabilidad o sensación de estar siempre al límite.

Falta de concentración y caída del rendimiento sin motivo aparente.

Si los identificas, es hora de buscar apoyo, no de aguantar.

Medidas prácticas para prevenir las bajas por salud mental

La prevención no es solo cosa de las empresas, aunque ellas tienen la mayor responsabilidad. En el día a día, hay ajustes que cualquiera puede incorporar para protegerse.

Fijar límites claros, como apagar el móvil del trabajo a una hora determinada o no llevárselo a las vacaciones, es un primer paso que muchas personas pasan por alto. Las empresas pueden implementar políticas de desconexión y facilitar el acceso a servicios de apoyo psicológico.

El primer paso, tanto a nivel individual como de empresa, es centrarse en en la prevención temprana. Formar a los mandos en gestión emocional, evaluar los riesgos psicosociales y garantizar que nadie sienta miedo por hablar de su salud mental son medidas que frenan la epidemia antes de que se traduzca en bajas.

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El resumen rápido (TL;DR)