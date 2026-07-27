Vivienda colaborativa en Navarra: alquiler asequible en conventos y cuarteles sin construir

Navarra acaba de mover ficha en el tablero de la vivienda. El Gobierno foral ha enviado al Consejo de Navarra un anteproyecto de ley para crear viviendas colaborativas en edificios singulares —conventos, cuarteles, molinos— sin necesidad de construir un solo inmueble nuevo. El objetivo: ofrecer un alquiler estable y por debajo del mercado, especialmente a jóvenes con pocos recursos y a personas de entre 50 y 70 años.

Qué es la vivienda colaborativa (y cómo funcionaría este plan)

La vivienda colaborativa es un modelo intermedio entre el alquiler y la propiedad. La titularidad del edificio recae en una cooperativa de la que los socios son dueños, pero no de su piso concreto: tienen un derecho de uso y disfrute a largo plazo sobre una vivienda y las zonas comunes. Traduciendo: pagas una cuota mensual asequible, te olvidas de hipotecas y de caseros subiendo la renta cada año.

El anteproyecto de ley foral (un borrador que aún debe pasar por el Consejo de Navarra y el Parlamento) contempla tres modalidades: la variante asequible, sin ánimo de lucro ni necesidad de estar apuntado en ningún censo; la pensada para séniors de entre 50 y 70 años, con espacios sociosanitarios; y la que más titulares genera, la que rehabilita edificios del patrimonio arquitectónico —antiguos conventos, cuarteles, estaciones de tren o molinos— siempre que no se puedan dividir en viviendas convencionales.

Publicidad

A quién beneficia: jóvenes con pocos recursos y séniors de entre 50 y 70 años

La ley apunta a los dos extremos de la pirámide de la emergencia habitacional. Para los jóvenes que no llegan a fin de mes con el alquiler o que ven imposible ahorrar para la entrada, las cooperativas de vivienda colaborativa ofrecen una alternativa estable sin grandes desembolsos iniciales. No hay propiedad privada que revender, pero sí seguridad para vivir durante décadas.

Para los mayores de 50 años, la modalidad con servicios asistenciales es un antídoto directo contra el modelo tradicional de residencia. En lugar de pagar una mensualidad desorbitada por una habitación impersonal, la cooperativa permite envejecer en una vivienda adaptada y con cuidados cerca, dentro de un edificio rehabilitado y sin perder autonomía.

Navarra apuesta por un modelo de vivienda que no se compra ni se alquila al uso: pagas por el derecho a vivir en un espacio rehabilitado sin especulación.

La gran ventaja: reaprovechar conventos y cuarteles sin construir de cero

La clave está en la letra pequeña: este plan no necesita levantar ni un solo ladrillo nuevo. La norma exige que las edificaciones singulares no sean susceptibles de dividirse en viviendas convencionales, y a cambio permite rehabilitarlas para crear unidades de al menos 30 metros cuadrados, con cocina y baño propios (salvo que haya cocina colectiva) y amplias zonas comunes. Es una doble victoria: se da una segunda vida a inmuebles históricos muchas veces abandonados y se evita la especulación del suelo.

Por qué Navarra puede soñar con esto: ya lidera la vivienda protegida

La comunidad foral no parte de cero. En 2025 declaró zona de mercado residencial tensionado en 21 municipios y se convirtió en la única autonomía que registró un abaratamiento de la vivienda en abril de este año (un 3,9% menos, aunque en el trimestre anterior había subido un 10,5%). Además, construye el doble de vivienda protegida por habitante que Madrid: de las 870 viviendas finalizadas en 2025, 449 tenían algún tipo de protección. La Ley Foral de Vivienda Colaborativa no es un experimento aislado, sino la pieza que faltaba en un engranaje que ya incluye el Registro de Grandes Tenedores o la primera ley autonómica que regula el alquiler de habitaciones.

El camino hasta la ley: lo que falta y por qué no verás pisos mañana

Conviene no lanzar las campanas al vuelo. Estamos ante un anteproyecto de ley, y el recorrido legislativo es largo: primero debe pronunciarse el Consejo de Navarra, luego el Gobierno aprobará el texto definitivo y, por último, el Parlamento lo debatirá y votará con más que probables enmiendas. Además, el modelo cooperativo es de implantación lenta: aunque la ley salga adelante, su impacto en el mercado del alquiler a corto plazo será limitado. Mientras tanto, los precios en el resto de España siguen su escalada particular.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)