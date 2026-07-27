LeBron James incendia los Sixers: el primer fichaje es un viejo conocido

LeBron James ha puesto patas arriba la NBA y los Sixers no pierden ni un segundo. Apenas confirmada la llegada del alero, la franquicia de Pennsylvania ha ejecutado un movimiento que los aficionados llevaban días rumoreando: el primer fichaje de la era James es un rostro conocido, alguien que ya compartió vestuario con el ‘King’.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8.5/10. La agencia libre 2026 va a ser recordada por este terremoto en el Este. LeBron en Philadelphia ya era un bombazo, pero sumar a Jaylen Brown y a su viejo escudero convierte los movimientos en un culebrón de campeones.

El terremoto LeBron: de los Lakers a Filadelfia y el primer dominó

Se veía venir desde que terminaron los playoffs. Tras una temporada gris en Los Ángeles, LeBron James —que a sus 41 años sigue teniendo un baloncesto de élite— decidió que su sexto anillo iba a buscarlo en el Este. Y Filadelfia le abrió las puertas con alfombra roja y chequera. La decisión no solo sacude la conferencia, sino que activa un efecto dominó que ha pillado a más de uno con el pie cambiado.

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Los Sixers se han convertido en contendientes serios al anillo apenas unas horas después del anuncio. La directiva, liderada por Daryl Morey, no ha querido perder ni un segundo de la ventana de fichajes y ya ha ejecutado dos operaciones que reconfiguran por completo la plantilla.

Jaylen Brown por Paul George: mucho más que un trueque de cromos

El primer bombazo con mayúsculas fue el intercambio que mandó a Paul George a los Celtics a cambio de Jaylen Brown. Un movimiento arriesgado que demuestra la apuesta total de los Sixers: Brown es más joven, más explosivo y encaja como un guante con el estilo de LeBron. Juntos pueden destrozar cualquier defensa en transición y, sobre el papel, convierten a Filadelfia en un equipo temible en ambos lados de la cancha.

La operación tiene otra lectura: LeBron está construyendo un proyecto a su medida, como ya hiciera en Miami y en Cleveland. No quiere promesas, quiere tipos que sepan lo que es ganar o que tengan hambre de demostrarlo. Y Brown, MVP de las Finales de 2024, viene de un equipo que lo ha ganado todo.

El fichaje sorpresa que huele a anillos pasados

Pero la guinda no está en los titulares rimbombantes. El movimiento que ha encendido Twitter y los podcasts de NBA es el tercer fichaje: un excompañero de LeBron, un viejo camarada de batallas que ya sabe lo que es compartir balón con el ‘Rey’ y que acepta un rol secundario para perseguir el anillo. Aún sin confirmación oficial del nombre, las quinielas apuntan a uno de esos jugadores que no necesita presentación en el vestuario de un aspirante.

En la redacción ya hemos visto este guion: LeBron atrae a sus fieles y convierte un buen equipo en una familia de campeones. Da igual si es un alero veterano, un base suplente o un ‘stretch five’; el mensaje es claro: en Filadelfia se ha montado una operación retorno a la élite.

¿Philadelphia, el nuevo Miami 2.0? LeBron repite la jugada

La historia nos ha enseñado que cuando LeBron cambia de aires, lo hace con un plan maestro. En 2010 armó los ‘Heatles’, en 2014 volvió a Cleveland con Kyrie y Love, en 2018 se fue a los Lakers a por la factoría Davis. Ahora, en 2026, repite la fórmula con una base joven y hambrienta más un viejo escudero. El Este tiembla y los Celtics, Bucks y Knicks ya toman notas para responder.

El proyecto es ambicioso en en todos los sentidos, pero como suele pasar con LeBron, las prisas son buenas consejeras: el tiempo de dominar es ahora. La próxima temporada promete ser una de las más salvajes de la última década, y los Sixers se han puesto en el centro de todas las conversaciones.

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LeBron no solo trae puntos a Filadelfia: trae un ecosistema de campeones.

El chisme en 3 claves (TL;DR)