El barómetro de Murprotec revela los 50 municipios con más riesgo de humedades estructurales en España

Si vives en una zona donde la lluvia es compañera habitual y tu vivienda ya ha cumplido unos cuantos años, esto te interesa. Murprotec ha presentado el primer Barómetro de Humedades Estructurales en España, un estudio que señala con nombres y apellidos los 50 municipios con mayor riesgo de sufrir este tipo de patologías. Santiago de Compostela lidera el ranking, con Laredo y Mieres completando un podio que refleja la combinación de climatología adversa y un parque residencial envejecido.

Así se elabora el barómetro: lluvia, antigüedad y llamadas de auxilio

El estudio no se basa solo en un pluviómetro. Combina cuatro variables: las solicitudes de diagnóstico que recibe la empresa representan el 35 % del índice; la antigüedad del parque residencial de cada localidad, un 25 %; la precipitación acumulada durante el primer semestre de 2026, otro 25 %; y la variación de esas lluvias respecto al año anterior, el 15 % restante. Cada municipio recibe una puntuación de 0 a 100 que permite ordenar la lista de mayor a menor exposición.

Con esta fórmula, los técnicos de Murprotec han logrado una radiografía que va más allá del tópico de “donde más llueve, más humedad hay”. La edad del edificio y, sobre todo, que los vecinos hayan pedido ayuda porque ya ven manchas o huelen a cerrado, pesan tanto como los litros por metro cuadrado.

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El top 10: Santiago, Laredo y Mieres lideran la lista de riesgo

Santiago de Compostela se lleva la peor parte: 1.098 milímetros de lluvia acumulada en solo seis meses y un repunte notable en las solicitudes de diagnóstico la sitúan en lo más alto del índice. Laredo, en segundo lugar, y Mieres, el municipio asturiano que cierra el podio, exponen una realidad que mezcla lluvias intensas —Mieres superó los 700 milímetros con un incremento del 7 % respecto al año anterior— con inmuebles que en muchos casos superan los 50 años de antigüedad.

El ‘top 10’ lo completan Gondomar, Bailén, Arrigorriaga, Algete, Ontinyent, Villagarcía de Arousa y San Sebastián. Municipios de tamaño medio y pequeño que, sin embargo, comparten una característica: el agua no solo cae del cielo, también se cuela en sus edificios.

¿Por qué tu casa puede estar en peligro aunque no vivas en Santiago?

La humedad estructural no es solo cosa de goteras. José María García, director de marketing de Murprotec España y Portugal, lo resume con claridad: “Las humedades no dependen exclusivamente de la lluvia; la antigüedad de los edificios y las características del terreno son igualmente determinantes”. En la práctica, una vivienda de los años 70 sin mantenimiento puede acumular más humedad que un ático nuevo en una ciudad lluviosa.

El barómetro es la primera edición de un estudio que Murprotec quiere convertir en cita anual. La intención es buena: disponer de un mapa que monitorice cómo evoluciona el estado del parque edificatorio. Pero conviene leerlo, con cierta reserva: detrás está una empresa que lógicamente vive de vender soluciones antihumedad. El diagnóstico es riguroso, pero la prescripción final debe venir de un profesional independiente.

La humedad no solo la trae la lluvia: la edad del inmueble y la falta de mantenimiento son los otros dos cómplices que la instalan en tu salón.

Corta la humedad de raíz: qué puedes hacer para prevenir

Más allá de la estadística, hay gestos diarios que frenan la aparición de humedades. Ventilar cada mañana al menos diez minutos, aunque fuera llovizne, es una rutina gratis que expulsa el exceso de vapor. Revisar las juntas de grifos y los canalones del edificio también ayuda a que el agua no se filtre por donde no debe.

Si ya notas manchas oscuras en esquinas o ese olor a cueva que no se va, no lo ignores. A veces basta con instalar un deshumidificador o mejorar el aislamiento de los muros, pero el primer paso es siempre un diagnóstico técnico que identifique la causa. Porque pintar encima de la mancha es solo un parche que, a la larga, sale más caro.

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La lista completa de los 50 municipios incluye localidades como Zafra, Calpe o Torrijos, lo que demuestra que el riesgo no entiende de climas ni de costas. Si tu pueblo está entre ellos, quizá sea el momento de echar un vistazo a los rincones menos ventilados de tu casa.

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