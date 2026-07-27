Ryan Reynolds se cuela en la Comic-Con disfrazado de Deadpool para pedir un papel en Avengers: Doomsday

El universo Marvel, ese que ya nadie sabe si es un multiverso o una partida de ajedrez con piezas de cuatro tableros distintos, ha vuelto a atragantarse con su propia ironía. Ryan Reynolds, el hombre que ha hecho del descaro una franquicia, se coló en la Hall H de la Comic-Con de San Diego con el traje gris de Deadpool —el que los cómics de X-Force bautizaron como 'Jeanpool'— y, micrófono en mano, pidió un papel en Avengers: Doomsday con la misma naturalidad con la que uno pide la última ración de bravas. Lo que pudo ser un simple stunt promocional se convirtió en un momento de genuino salseo gracias a la respuesta de Robert Downey Jr., que dejó al mercenario bocazas sin argumentos.

La secuencia, según relató Infobae, fue puro teatro del bueno. Reynolds, haciéndose pasar por un fan llamado 'Ricky', irrumpió durante el panel de los hermanos Russo y Kevin Feige para soltarle a Paul Rudd una pregunta con veneno: '¿Dónde está Thor y por qué estaba llorando?', en referencia a aquella escena onírica de Deadpool & Wolverine. Rudd, que sabe esquivar balas mejor que Ant-Man, replicó con un chiste sobre el Wrexham AFC, el club de fútbol del que Reynolds es copropietario. Pero el golpe maestro llegó después: cuando el supuesto fan preguntó cuándo empezaba el rodaje, Downey Jr. —ahora enfundado en la armadura de Doctor Doom— sentenció: 'Ya está terminada, hermano. Mira a tu alrededor. ¿Te golpeaste la cabeza?'.

El silencio que siguió fue el de un Deadpool descolocado, ese incómodo segundo en el que hasta el personaje más verborreico se queda sin punchline. Reynolds, ya sin careta, farfulló algo sobre fotografía adicional y sobrecostes antes de cortar la escena con un 'Happy Hogan, trae el Audi. Nos vamos' y abandonar el escenario micrófono en mano. Fue la constatación de que, por muy roto que esté el personaje, hay líneas temporales en las que ni siquiera Deadpool consigue colarse.

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La jugada, lejos de ser anecdótica, reabre la pregunta que medio internet se ha hecho desde que se anunció Avengers: Doomsday: ¿tendrá Wade Wilson un cameo? La película, cuya fecha de estreno está fijada para el 17 de diciembre de 2026 —según consta en la página oficial de la cinta—, se ha cocinado con tanto secretismo que cualquier filtración parece un bulo y cualquier bulo, una filtración. Y si algo ha demostrado el estudio es que las puertas giratorias del MCU se abren y se cierran según la taquilla, y Deadpool & Wolverine amasó más de 1.300 millones de dólares. Así que, números en mano, la ausencia del mercenario sería un desaire financiero difícil de explicar.

Por muy roto que esté el cuarto muro, hay líneas temporales en las que ni siquiera Deadpool consigue colarse.

Reynolds, por su parte, lleva meses jugando al despiste. En el festival Fanatics Fest, semanas antes de la Comic-Con, ya había soltado que 'eventualmente' habría otra película del personaje, pero insistiendo en que Deadpool funciona mejor como secundario, como el amigo insoportable que llega sin avisar y se roba la escena. 'Si se convierte en un Vengador o en un X-Men, estamos ante el final de su historia', declaró en una entrevista previa. La tesis del actor es clara: el personaje necesita ser el outsider que anhela ser aceptado y nunca lo consigue, porque en cuanto lo logra, la broma se acaba.

Lo que nos deja la Comic-Con de este año es una negociación en diferido, una petición de mano cinematográfica hecha en clave de comedia y respondida con un portazo elegante. Si finalmente Deadpool aparece en Avengers: Doomsday, será en una escena post-créditos o en un cameo tan breve que el propio Reynolds hará chistes sobre su sueldo. Y si no aparece, este numerito en la Hall H habrá sido su venganza particular: colarse en la fiesta aunque sea para que le digan que la fiesta ya ha terminado. Cosas que pasan en 2026.

El resumen para vagos (TL;DR)