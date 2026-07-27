Niecy Nash suelta los detalles 'top secret' de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Niecy Nash se ha pasado por Jimmy Kimmel Live y ha soltado todo lo que sabía sobre la boda más blindada del año. Sí, la de Taylor Swift y Travis Kelce. Y ojo, porque los detalles que ha contado son de los que dejan a cualquiera con la boca abierta.

Teléfonos confiscados y un oficiante sorpresa

La actriz, que compartió pantalla con Kelce en Grotesquerie, fue una de las invitadas a la ceremonia que se celebró este mismo mes en el Madison Square Garden de Nueva York. Y lo primero que ha dejado claro es que aquello fue una operación de seguridad digna de un estreno de Marvel: "Te quitaban el móvil y lo metían en una caja de cristal", contó. Nadie podía filtrar ni un solo detalle. Según Nash, fue una locura tener que callarse hasta que las imágenes empezaron a circular por internet.

Pero ahora que las fotos ya han visto la luz, la actriz se ha lanzado a contar su versión. Y aquí es donde la cosa se pone interesante: Adam Sandler fue el encargado de oficiar la boda. Así, sin previo aviso y con todo el mundo preguntándose qué pintaba el actor de Click allí. Niecy no sabía qué iba a llevar puesto y, según sus palabras, "para ser Adam, iba decente". Vamos, que no apareció con la camiseta y los pantalones de basket de costumbre. Menos mal.

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Ni una sola filtración en plena era del directo eterno. Eso es blindar una boda de verdad.

Juegos, regalos y un ambientazo que desmiente los rumores

Y luego está lo de los juegos. Porque sí, en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce hubo juegos. La actriz explicó que había un montón de actividades y que, cuando ganabas, te daban un ticket que metías en un cubo. Al final de la noche se sorteaban premios entre todos los invitados. Un detalle que, según Nash, fue "encantador".

Esto tira por tierra aquellos rumores de que los asistentes no se lo pasaron bien. Al menos ella y su mujer, Jessica Betts, parecen haber disfrutado como enanas. Y si Adam Sandler andaba suelto por ahí, seguro que el cachondeo estaba asegurado.

Un blindaje que ya quisieran muchas estrellas

Que Taylor Swift consiga mantener en secreto una boda de esta magnitud dice mucho de su obsesión por la privacidad. Ya lo hizo con sus álbumes, con sus relaciones y ahora con su boda. No es la primera vez que una celebridad impone medidas extremas —ahí tenemos a Beyoncé o a los Obama—, pero en pleno 2026, que nadie haya tuiteado en directo desde dentro del Madison Square Garden es casi un milagro.

Y que el oficiante fuera Adam Sandler le da un punto surrealista a todo el asunto. El actor lleva años siendo amigo de la pareja y, al parecer, su presencia fue uno de los secretos mejor guardados. Ahora solo falta saber si habrá una segunda parte con la luna de miel o si Taylor nos suelta un álbum entero inspirado en la noche. Porque conociéndola, todo puede pasar.

El chisme en 3 claves (TL;DR)