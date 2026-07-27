Nuevas normas de la DGT: cambios en bicis, motos, patinetes y adelantamientos

El 1 de octubre de 2026 cambian las reglas para moverte por carretera y ciudad si vas en bici, en moto, en patinete o simplemente caminando. La Dirección General de Tráfico (DGT) acaba de publicar el Real Decreto 518/2026, una reforma del Reglamento General de Circulación que afecta a todos los usuarios de la vía. Sí, también a los que llevan años con el carnet.

El conocido divulgador de la autoescuela 'Autoescuela Almagro' lo resumía en su canal de YouTube con una advertencia: "El 1 de octubre entra en vigor el mayor cambio en la normativa de tráfico que yo he vivido en más de 20 años". Y aunque suene a hipérbole de profesor, la lista de novedades es densa. Vamos a ver qué tienes que cambiar desde esa fecha.

Quién tiene que hacer esto y a quién afecta de verdad

Las nuevas normas se han diseñado, según explica el texto legal, para proteger especialmente a los usuarios más vulnerables de la vía. En la práctica, eso significa que los adelantamientos, los vehículos de movilidad personal (VMP, la categoría que engloba a los patinetes eléctricos) y las motocicletas concentran los cambios más llamativos.

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Para los que van en bici o en patinete, la situación es clara. Los menores de 15 años no podrán conducir un VMP en ningún caso. Además, ya no es una recomendación: llevar casco de protección homologado será obligatorio. También para peatones, aunque aquí la medida es una protección indirecta: se establecen reglas más estrictas para quienes les adelanten.

Los motoristas se llevan, sin duda, la parte más gruesa de la reforma. A partir del 1 de octubre, en cualquier tipo de vía, el calzado debe ser cerrado y cubrir completamente el pie. En vías interurbanas, tanto el conductor como el pasajero tendrán que llevar guantes de protección. Y hay más: la moto deberá incluir siempre un chaleco reflectante de alta visibilidad como parte de su dotación. El motorista tendrá que ponérselo cuando se baje del vehículo y ocupe la calzada o el arcén.

Adelantamientos: cómo se hace ahora y cuánto puedes perder si te equivocas

Aquí viene otro de los puntos más sensibles. Si adelantas a un ciclista, un peatón, un ciclomotor o un VMP fuera de poblado, tendrás que reducir la velocidad al menos 20 km/h respecto al límite máximo permitido en esa vía. La separación lateral mínima de 1,5 metros se mantiene, pero la obligación de aminorar la marcha de forma explícita es nueva y será uno de los focos de vigilancia de la Guardia Civil de Tráfico durante los primeros meses.

El 1 de octubre entra en vigor el mayor cambio en la normativa de tráfico en más de 20 años.

Multas, bulos y la letra pequeña que puede pillarte con la guardia baja

La DGT aún no ha detallado el cuadro sancionador específico, pero la mayoría de estas nuevas obligaciones se tramitarán como infracciones graves. En la práctica, eso supone multas de 200 euros (con reducción por pronto pago) y, según el contexto, la posible pérdida de puntos. Circular en patinete sin casco, conducir una moto con sandalias en una travesía o no reducir la velocidad al adelantar a un ciclista en una carretera secundaria pueden costarte una multa equivalente a media mensualidad de alquiler en según qué capitales.

La advertencia del profesor de autoescuela no es retórica: "El problema es para las personas que ya tienen el carnet de conducir", porque son quienes menos probablemente van a enterarse de los cambios y a quienes más puede pillar por sorpresa un control durante los primeros meses. La reforma no mima a los conductores veteranos con un período de gracia especial.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)