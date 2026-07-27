Plantas baratas en Lidl para este verano: la de 4,99 euros que florece todo el verano

Lidl tiene la planta perfecta para terrazas y balcones este verano: una cala amarilla por 4,99 euros que florece durante toda la temporada. La cadena de supermercados la ha incluido en su promoción de jardinería estival y ya se ha convertido en una de las opciones más buscadas por su elegancia y su precio imbatible.

La protagonista es una cala (Zantedeschia) de flor amarilla en maceta decorativa, lista para colocar. Da igual si tienes una terraza amplia o un balcón pequeño: su porte sofisticado funciona en cualquier rincón luminoso de la casa. Además, al ser una planta de exterior fácil de cuidar, no necesitas ser un experto en jardinería para mantenerla bonita.

¿Por qué la cala de Lidl es un acierto para tu terraza?

La cala es una planta ornamental muy valorada por la forma limpia de sus flores, que parecen esculpidas. La variedad que ofrece Lidl viene en un tono amarillo vibrante, lo que da un toque de color sin resultar recargado. Al llegar en maceta, te ahorras el trasplante inmediato y puedes colocarla directamente en el lugar que prefieras.

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Su precio, 4,99 euros, la convierte en una alternativa realmente económica para renovar la decoración exterior. En comparación con otras plantas de temporada de tamaño similar, el ahorro es considerable. Y no solo sirve para exteriores: también queda muy bien en patios interiores o entradas con buena luz natural.

Otro punto a favor es su floración prolongada. Aunque la planta no es eterna, con los cuidados adecuados sus flores duran semanas, incluso meses, durante los meses más cálidos.

Menos de cinco euros es lo que cuesta darle un aire nuevo a cualquier espacio exterior este verano.

Eso sí, ten en cuenta que este tipo de ofertas suele volar en las tiendas Lidl. Si ves la cala en el expositor de jardinería, no lo dudes demasiado, porque es habitual que se agoten en pocos días, sobre todo en temporada alta.

Cómo cuidar la cala para que dure más tiempo

Aunque la cala no es una planta especialmente delicada, hay algunos trucos para alargar su floración y mantenerla sana. Lo primero es la luz: colócala en un sitio muy iluminado, pero evita que le dé el sol directo en las horas centrales del día, cuando el calor aprieta más.

El riego es el segundo punto clave. La cala agradece un sustrato que se mantenga ligeramente húmedo, pero odia los encharcamientos. Basta con regarla de forma regular, comprobando que la tierra no esté completamente seca entre riegos. Un buen truco es retirar las flores marchitas cuando empiezan a secarse; así ayudas a la planta a concentrar su energía en las nuevas flores.

En cuanto al sustrato, uno universal con buen drenaje funciona perfectamente. Si la maceta no tiene agujeros de drenaje, es mejor colocar una capa de piedras o grava en el fondo para evitar el exceso de agua en las raíces.

Más ideas para decorar con plantas sin gastar de más

La cala de Lidl es solo un ejemplo de cómo la jardinería puede transformar un espacio con muy poco dinero. Combinarla con otras plantas de temporada —como geranios, petunias o incluso aromáticas— crea rincones llenos de vida y color sin necesidad de grandes reformas ni de un gran presupuesto.

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En un balcón pequeño, por ejemplo, basta con dos o tres macetas bien elegidas para cambiar la sensación del espacio. La cala amarilla puede ser la protagonista, y alrededor, plantas colgantes o de hoja verde para dar contraste. El resultado es un ambiente fresco y acogedor por menos de 15 euros en total.

La tendencia de decorar exteriores con plantas baratas no para de crecer; según los datos del sector, el interés por la jardinería doméstica se ha disparado en los últimos años, y cadenas como Lidl están respondiendo con ofertas periódicas que convierten el verde en un lujo accesible.

Eso sí, recuerda que el éxito de estas plantas no solo depende de la oferta, sino también de aprovecharlas en el momento justo. Las promociones de jardinería de Lidl suelen ser limitadas, por lo que conviene estar atento a los folletos semanales o a la sección de jardinería de la tienda.

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