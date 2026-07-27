El caos envuelve a 'La Promesa' tras la desaparición de Ángela y un beso prohibido que queda al descubierto

El impacto televisivo de la semana en 'La Promesa' llegará cuando Ángela descubra finalmente quién es su verdadero padre. Esta revelación será tan fuerte y abrumadora que la joven desaparecerá de la casa sin dejar ningún tipo de rastro, generando una enorme incertidumbre entre todos los que la rodean. Antes de este dramático suceso que paralizará las tramas, veremos cómo Leocadia intentará por todos los medios abrirle los ojos sobre las constantes manipulaciones de Máximo. Sin embargo, para sorpresa de su madre, Ángela defenderá al duque frente a cualquier crítica.

Debido a esta actitud tan obstinada, Leocadia se quedará completamente sola en su desesperado intento de frenar los ambiciosos planes de este hombre. En paralelo a esta situación, Alonso expresará su temor al pensar que Máximo terminará consiguiendo que los chicos abandonen el lugar para siempre. El marqués sospechará que esa jugosa oferta de trabajo alejará a Curro de 'La Promesa', aunque terminará aceptando con cierta resignación que estas oportunidades tan importantes forman parte de la ley de vida.

Las oscuras intenciones y las nuevas alianzas estratégicas en 'La Promesa'

Las oscuras intenciones y las nuevas alianzas estratégicas en 'La Promesa' | Fuente: RTVE

En los próximos días, notaremos, además, un cambio radical en el comportamiento habitual de Ciro. El personaje se mostrará inusualmente amable y sorprenderá a Manuel y a Julieta con una propuesta que, a simple vista, parecerá espectacular y constructiva. Les propondrá sentarse a elaborar un detallado manual para resolver averías en la empresa de aviación. El entusiasmo invadirá rápidamente a Manuel, quien celebrará esta nueva y positiva actitud de su primo. Enseguida acordarán que Julieta se encargará de realizar todas las ilustraciones necesarias para el proyecto.

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No obstante, Julieta no terminará de fiarse de tanta amabilidad repentina. Ella conoce demasiado bien a Ciro y estará plenamente convencida de que detrás de ese comportamiento tan cordial se esconde un motivo oscuro que todavía desconoce. Lejos de las miradas del resto, Ciro y Lorenzo brindarán en secreto porque su plan maestro habrá empezado a funcionar a la perfección. El capitán se comprometerá a ayudar a Ciro para que logre hacerse con los mandos y el control absoluto de la empresa de Manuel en 'La Promesa'.

Una guerra en las cocinas y el hartazgo del servicio en 'La Promesa'

Una guerra en las cocinas y el hartazgo del servicio en 'La Promesa' | Fuente: RTVE

Petra lamentará profundamente la jugarreta que ha supuesto la llegada de su hermana Tomasa a las instalaciones. Pía y Ricardo compartirán exactamente esta misma sensación de agobio permanente. Ambos trabajadores sentirán que les están haciendo la vida completamente imposible y no lograrán entender qué pretenden conseguir realmente con tantas provocaciones diarias. La autoridad de Tomasa se volverá muy tiránica, lo que empujará al resto a tomar medidas desesperadas.

Las cocineras de la casa, Candela y Simona, lograrán vengarse de Julio de una manera muy particular. Sabiendo que el sirviente odia las verduras, hervirán col hasta apestar por completo todas las cocinas de 'La Promesa'. Esta contundente y olorosa maniobra conseguirá incomodarlo, aunque también generará nuevas quejas por parte de los afectados. Lejos de amedrentarse, Candela no se quedará callada y plantará cara a Tomasa, dejando claro frente a todos que no cederán ni un milímetro ante los abusos. Cristóbal intentará mitigar el fuerte conflicto, pero Julio volverá a poner a prueba su paciencia con una nueva e insistente queja sobre el funcionamiento del servicio.

Los tensos enfrentamientos y la burbuja de amor en los terrenos de 'La Promesa'

Los tensos enfrentamientos y la burbuja de amor en los terrenos de 'La Promesa' | Fuente: RTVE

Lorenzo continuará midiendo sus fuerzas directamente con Máximo en los salones principales. El capitán intentará tratar al duque utilizando la ironía y la condescendencia que tanto le caracterizan a la hora de relacionarse. Sin embargo, se llevará una enorme sorpresa al descubrir que su rival le conoce demasiado bien y sabrá responderle hábilmente con sus mismas armas, elevando muchísimo la tensión en 'La Promesa'.

En medio de todo este ambiente tan hostil y calculador, habrá un pequeño espacio para el romance puro. Martina y Adriano, aprovechando que el personaje de Jacobo ya no estará presente para molestar, disfrutarán de unos días especialmente felices. Ambos vivirán refugiados en una auténtica burbuja de amor, alejados temporalmente de las disputas que rodearán a las demás familias del palacio.

Cuando parezca que la jornada televisiva no podrá traer más sobresaltos a tu pantalla, el terreno sentimental dará un vuelco espectacular e irreversible. Tras acumular tantísima tensión y sufrimiento durante los últimos días, Samuel y María Fernández se dejarán llevar de una vez por todas por sus verdaderos sentimientos. El sacerdote dará el valiente paso y la besará, un gesto romántico que ella no dudará en corresponder devolviéndole el beso con la misma intensidad y pasión.

Lamentablemente para esta pareja encubierta, este tierno momento de intimidad en 'La Promesa' durará muy poco tiempo. Carlo aparecerá caminando por la zona en el instante menos oportuno y presenciará toda la escena con sus propios ojos. Este descubrimiento accidental dejará la relación de Carlo y María en una situación totalmente inesperada.