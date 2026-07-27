Yolanda Díaz anuncia su candidatura a la OIT: el acuerdo con Sánchez que reconfigura la izquierda

Si creías que la política española ya no podía sorprenderte, atento: Yolanda Díaz ha decidido que su futuro está en Ginebra. La vicepresidenta segunda y líder fundadora de Sumar ha anunciado su candidatura a la dirección de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tras un pacto con Pedro Sánchez que, traducido a la realidad de la izquierda, equivale a un terremoto.

Indignómetro

Nivel de impacto social: 8/10. Afecta a más de dos millones de votantes progresistas, condiciona la estabilidad del Gobierno de coalición y redibuja el mapa electoral de la izquierda de cara a las próximas generales.

El acuerdo que nadie vio venir: Díaz y Sánchez cierran filas

La noticia saltaba este 26 de julio tras semanas de viajes internacionales en los que Díaz, aún con el cargo de ministra de Trabajo, ha ido tejiendo apoyos para suceder a Gilbert Houngbo al frente de la OIT. La votación será en noviembre y la toma de posesión no llegaría hasta octubre de 2027, lo que permite a la vicepresidenta agotar la legislatura al completo si nada se tuerce. Es justo el escenario que necesitaba el presidente para evitar una crisis de gobierno a pocos meses de las urnas.

Publicidad

El pacto, según fuentes del Ejecutivo recogidas por la prensa, incluye el aval explícito de España a la candidatura de Díaz y su proyección como figura de consenso en la ONU, un movimiento que Sánchez ya ha ensayado antes al colocar a Nadia Calviño en el BEI o a José Luis Escrivá en la vicepresidencia del BCE. Con esta operación, el presidente extiende su influencia en los organismos multilaterales mientras diluye a uno de los socios de la mayoría parlamentaria.

El salto de Díaz a la OIT deja a Sumar sin su principal referente y abre un vacío de poder que el PSOE puede aprovechar para ocupar más espacio.

Qué significa para Sumar y para la izquierda

La renuncia de Díaz a seguir liderando el espacio que ella misma fundó no es ninguna sorpresa: Sumar arrastra una intención de voto hundida y una guerra interna que ya ha provocado la salida de IU y la fragmentación del grupo parlamentario. Sin Díaz como candidata, el partido se enfrenta a una refundación forzosa o a su práctica desaparición en un contexto en el que Podemos, pese a estar en el Grupo Mixto, puede volver a disputar la hegemonía del espacio a la izquierda del PSOE.

Para los ciudadanos que votaron la papeleta de Sumar en 2023, la jugada supone quedarse sin la cara más reconocible de aquel proyecto y con la incertidumbre de qué opción representará sus intereses en 2027. La lectura que hacen en privado dirigentes de la coalición es que Sánchez ha logrado una “retirada controlada” del adversario incómodo que le exigía más políticas sociales sin romper el Gobierno.

480.000 euros y una polémica servida: ¿premio o salida pactada?

Aquí viene el dato que más duele en la calle: el puesto de director general de la OIT está remunerado con unos 480.000 euros anuales entre sueldo y dietas, según confirman las tablas salariales del organismo. Esa cifra, multiplicada por el contexto de una España con una inflación aún pegajosa y salarios estancados, ha servido para que desde el PP hasta Podemos hablen de “premio por los servicios prestados” o directamente de “pago por el silencio” ante los numerosos casos de corrupción que salpican al Gobierno.

La polémica no es menor porque Díaz, como vicepresidenta, ha mantenido un perfil bajo en las últimas crisis del Ejecutivo, justo en el momento en que la oposición reclama responsabilidades políticas. El hecho de que su candidatura se haya oficializado tras cerrar el pacto con Sánchez refuerza las suspicacias y deja en el aire la pregunta de si la dirigente gallega estaba más pendiente de su futuro internacional que de la fiscalización del socio mayoritario.

Un patrón que se repite: de la política nacional al sillón internacional

El movimiento no es nuevo ni exclusivo de este Gobierno. En las últimas dos décadas, varios ministros españoles han utilizado su paso por Moncloa como trampolín hacia organismos multilaterales, desde Rodrigo Rato al FMI hasta la propia Calviño o el exministro Planas, cuya candidatura a un alto cargo de la FAO también ha trascendido. La diferencia con Díaz es que en esta ocasión la maniobra afecta de lleno al equilibrio de fuerzas dentro del bloque de investidura.

Lo que suceda a partir de ahora dependerá de dos variables: si Díaz gana en noviembre la votación en Ginebra y si Sumar logra recomponerse antes de las generales. Mientras tanto, la ciudadanía asiste a un relevo que, lejos de ser solo un cambio de sillas, va a marcar qué políticas de vivienda, trabajo o protección social se defienden —y con qué fuerza— en los próximos meses.

Publicidad

📌 En claves: lo que debes saber