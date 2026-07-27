Prime Video lanza el tráiler de Reacher temporada 4, el regreso más visto de la historia

Prime Video acaba de soltar el tráiler de la temporada 4 de Reacher, la más esperada hasta ahora. La San Diego Comic-Con 2026 ha sido el escenario elegido para confirmar que Jack Reacher vuelve el 12 de agosto, y lo hace como enemigo público de la CIA. Si la tercera entrega ya batió marcas de audiencia, esta promete acción a una escala que no habíamos visto.

El avance deja claro que Alan Ritchson está más imponente que nunca y con el humor seco intacto. Pero el gran giro es que Reacher pierde su anonimato. Su rostro aparece en vallas digitales, los federales lo persiguen y él mismo admite que se ha convertido en un blanco. Nada que ver con aquel vagabundo que pasaba desapercibido en las temporadas anteriores.

La trama adapta Gone Tomorrow (2009), la novela de Lee Child que da forma a los nuevos episodios. El detonante es una mujer que se quita la vida frente a Reacher, dejándolo como último testigo y principal sospechoso de la desaparición de un USB con información militar. A partir de ahí, la CIA, agentes federales y mercenarios lo señalan como la pieza a abatir.

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Lo que esconde el tráiler: conspiración, persecución y un Reacher a cara descubierta

En apenas dos minutos, el avance nos mete de lleno en una trama de espías donde la tensión se masca. Reacher no solo corre: intenta descubrir una conspiración que apunta a altos cargos del gobierno. La atmósfera es más oscura, con secuencias nocturnas y una sensación de cerco permanente que recuerda a los mejores thrillers de los noventa.

El tráiler oficial está disponible en el canal de Prime Video desde hace unas horas y ya acumula millones de reproducciones. La reacción de los fans ha sido inmediata: el regreso del personaje más físico de la televisión siempre genera hype, y esta vez el anzuelo es que Reacher ya no puede ocultarse. Eso cambia las reglas del juego de forma radical.

Perder el anonimato es lo más peligroso que le podía pasar a un tipo que siempre ha vivido en las sombras.

'Gone Tomorrow' y el ritmo que ya domina la serie

Cada temporada de Reacher adapta una novela distinta, y en esta cuarta entrega le toca a Gone Tomorrow. La elección no es casual: es uno de los libros más apreciados por los seguidores de Child, con una trama que mezcla investigación, acción y corrupción institucional. El propio Alan Ritchson adelantó en redes que esta es la temporada más emocionante, y que el equipo funciona «a pleno rendimiento».

La fecha de estreno está fijada para el 12 de agosto, así que la espera es mínima. Prime Video ha sabido dosificar la campaña: primero, una breve imagen teaser, y ahora este tráiler en la Comic-Con. La estrategia funciona porque la serie viene de una tercera temporada que reventó récords de audiencia en la plataforma. No hay fatiga de franquicia; aquí el hambre del público sigue intacta.

¿Está justificado el hype? Lo que dicen los precedentes

La tercera temporada de Reacher se convirtió en uno de los estrenos más vistos de Prime Video, y eso puso el listón muy alto. Pero lo interesante es cómo la serie ha ido creciendo sin traicionar su esencia: un protagonista que resuelve los problemas a golpes, con diálogos afilados y una trama que nunca se toma más en serio de lo necesario. La cuarta temporada sube la apuesta al convertir a Reacher en un fugitivo, algo que recuerda al salto de calidad que dio Misión Imposible cuando dejó de ser un thriller de despachos para abrazar la acción más espectacular.

Las comparaciones con otras adaptaciones de novelas de espionaje dejan claro que el acierto está en respetar el material original sin miedo a modernizarlo. La serie de Prime Video ha sabido encontrar su tono, y el tráiler de la cuarta temporada confirma que no van a cambiar la fórmula, solo van a llevarla a un escenario más peligroso. Si el resultado es tan redondo como apuntan las imágenes, estamos ante una de las continuaciones más sólidas del streaming reciente.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8.5/10. El tráiler tiene persecuciones, humor y una premisa que da un vuelco al statu quo del personaje. Solo le resta medio punto porque el factor sorpresa ya no es el de la primera temporada. Pero con Ritchson más gigante y la fecha tan cerca, esto es un must del verano.

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