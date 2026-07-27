La nueva ensalada de pasta de Mercadona que solo cuesta 2 euros y es perfecta para la playa

Con el termómetro rozando los 35 grados, lo que más apetece es una comida fresca, rápida y sin complicaciones. Mercadona lo sabe y acaba de lanzar una ensalada de pasta que lo tiene todo: está lista para comer, sabe a verano y cuesta solo 2 euros.

La receta, inspirada en la gastronomía italiana, une espirales de pasta cocidas al dente con una salsa pesto cremosa de albahaca y anacardos, y trozos de pollo bien repartidos. Todo ello en una tarrina transparente con tapa hermética, lista para meter en la nevera portátil y disfrutar en la playa o la piscina.

Cuesta solo 2 euros, una cifra que en la mayoría de bares apenas alcanza para una caña, y que sitúa a esta ensalada como una de las opciones más democráticas del lineal. Mercadona no ha escatimado en la receta: la salsa pesto no lleva piñones –que suelen encarecer este tipo de preparados– sino anacardos, un fruto seco que aporta cremosidad y un dulzor sutil que redondea el bocado.

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Así es la nueva ensalada de pasta Hacendado

Al destapar el envase, lo primero que golpea es el aroma intenso del pesto. La salsa, lejos de ser aceitosa, envuelve cada espiral con una textura sedosa y un sabor a albahaca fresca que se complementa con el ligero toque dulzón de los anacardos. El pollo no desentona: viene en tacos pequeños y jugosos, sin esa textura seca que a veces aparece en los platos preparados.

El pesto de esta ensalada es el gran protagonista. La albahaca está presente pero sin abrumar, y los anacardos le dan una untuosidad que recuerda a las salsas de frutos secos típicas de Liguria, pero con un coste ajustado. El resultado es una capa sabrosa que impregna cada espiral sin apelmazar y que aguanta bien el frío, algo que no todas las salsas consiguen.

Se come fría, sin necesidad de microondas ni aliños extra. Basta con un tenedor y un lugar a la sombra para disfrutar de un almuerzo que sabe a cocina cuidada. La combinación de la pasta al huevo con el pesto y la proteína resulta equilibrada y sorprendentemente saciante, pese a su perfil ligero.

Por qué se ha hecho viral en cuestión de días

Las redes sociales se han llenado de fotos de esta ensalada de pasta. No es un capricho, es pura lógica: por solo 2 euros, Mercadona ofrece un plato sabroso, práctico y con una relación calidad‑precio que deja en evidencia a más de un chiringuito playero. En un verano en el que hasta el café cuesta más de 1,50 euros en media España, este lanzamiento se siente como un pequeño lujo democrático.

Además, su formato es imbatible. No gotea, se conserva fresca en la nevera portátil durante horas y el envase plano cabe en cualquier mochila. Así que lo mismo te resuelve una comida en la toalla que una cena improvisada en la terraza. Familias, oficinistas y amantes de los planes improvisados han convertido esta tarrina en un objeto de deseo. Y no solo está triunfando en la costa: en ciudades de interior como Madrid o Valladolid, las tarrinas también desaparecen a las pocas horas de reponerse el lineal.

En la redacción hemos hecho la prueba: en varias tiendas del centro de Madrid, las tarrinas duran apenas unas horas en el lineal. Una compañera tuvo que visitar dos establecimientos distintos para conseguir una unidad. Y cuando la probamos, entendimos el hype: sabe a producto casero y se aleja del típico preparado industrial al que estamos acostumbrados.

Dónde comprarla y cuánto cuesta

La ensalada de pasta con pesto y pollo de Hacendado se encuentra en la sección de platos preparados refrigerados de cualquier Mercadona de España. Se vende en formato individual y el precio es de 2 euros clavados. Eso sí, más vale darse prisa: al precio que tiene y lo bien que está funcionando, es normal que se agote rápido, sobre todo en las zonas de costa y los fines de semana.

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Aunque la cadena valenciana no ha especificado si se trata de una edición limitada, todo apunta a que seguirá en los lineales mientras dure la temporada estival, junto a otros imprescindibles del verano como el gazpacho o el salmorejo. Por menos de lo que cuesta un menú infantil en cualquier cadena de comida rápida, te llevas un almuerzo completo y saludable. Si quieres asegurarte de que ha llegado a tu tienda más cercana, lo más práctico es consultar la web oficial de Mercadona o pasarte por el súper a primera hora.

Por dos euros, esta ensalada de pasta es el mejor aliado para un día de playa: fresca, sabrosa y sin complicaciones.

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