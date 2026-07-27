Las indirectas entre La Joaqui y Luck Ra encienden los rumores de separación

Hay rupturas que se anuncian con un comunicado en Instagram y otras que estallan en forma de vaso de agua y 225.000 ‘me gusta’. La que nos ocupa es del segundo tipo. La Joaqui y Luck Ra han convertido TikTok en un tablero de indirectas tan fino que ni el mejor guionista de culebrones lo habría clavado así. Él, desde algún balcón con vistas al mar, suelta un ‘me sé el camino de una casa que no voy a volver a pisar’. Ella, desde Costa Rica, se graba al amanecer con Luis Miguel de banda sonora y la aclaración más inútil del año: ‘Nunca indirecta, siempre temazo’. Claro, chicos. Y yo soy el primo de Rosalía.

Un vaso de agua, 225.000 likes y una casa que no va a volver a pisar

Luck Ra lleva semanas manejando los tiempos de esta crisis con la precisión de un community manager en modo drama. El fin de semana subió un vídeo en el que solo se lo ve bebiendo agua, pero el texto que lo acompañaba era dinamita pura: ‘Me sé el camino de una casa que no voy a volver a pisar’. En cuestión de horas, la publicación superaba los 225.000 ‘me gusta’ y los comentarios se llenaban de detectives del corazón. La frase no menciona a nadie, pero el contexto es tan obvio que duele. Y llega después de un mes sin que el artista haya dejado un solo ‘like’ en las fotos de la que hasta hace nada era su pareja. Para que luego digan que el algoritmo no escucha.

Costa Rica, Luis Miguel y un ‘no es indirecta, es temazo’

Mientras el cordobés mantenía un perfil bajo —relativo, porque un vídeo así no es precisamente bajo—, La Joaqui ponía la banda sonora desde sus vacaciones. La cantante se encuentra en Costa Rica con sus hijas, entre piscinas, atardeceres y terrazas. Nada de eso incluía a Luck Ra. Lo que sí incluía era una selección musical digna de un estado de WhatsApp del año 2007: primero ‘Ahora te puedes marchar’, de Luis Miguel, con la frase ‘ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver’. Luego ‘Ojitos Mentirosos’ y ‘Excesos’, con esa letra que dice ‘aunque para el amor no sirvo yo, mientras llega mi persona favorita, seguiré con mi loquera’. Todo aderezado con un ‘soy como soy porque siempre que me busquen con amor me van a encontrar’.

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Sobre el vídeo de Luis Miguel escribió ‘Nunca indirecta, siempre temazo’, y sus seguidores hicieron bien en no creerle. ‘Literalmente dice que no es indirecta y todos jurando que sí’, resumió uno. La ironía es que la propia aclaración es ya, en sí misma, una indirecta de manual.

El amor en tiempos de TikTok se mide en ausencia de me gusta, y un mes de sequía digital ya dice más que cualquier comunicado oficial.

LAM pone las cartas sobre la mesa

Si las redes eran el aperitivo, el panel de LAM (América TV) sirvió el plato fuerte. Pepe Ochoa, con Ángel de Brito al mando, fue directo: ‘Una crisis muy profunda, no están juntos ya’. Según el panelista, la separación llevaría entre un mes y un mes y medio, y aunque pudieran salir a desmentirlo —cosa que no ha pasado—, la realidad es que Luck Ra tomó la decisión. ‘Él quiere otra cosa para su vida’, dijo Ochoa. La Joaqui, en cambio, ‘está muy enamorada y no lo puede entender’. Eso explicaría el contraste: mientras él lanza frases estoicas desde el balcón, ella musicaliza su dolor con Luis Miguel. Ambos pactaron un silencio público para que ella pudiera recomponerse, pero el pacto duró lo que tardó en salir la primera historia.

Otro detalle que el programa subrayó: la artista dejó de aparecer en las juntadas del círculo íntimo del cantante. ‘Había asados, se daban una vuelta y ella nunca más apareció’, señaló Pepe. Y durante un streaming que Luck Ra hizo desde España, el chat se llenó de preguntas sobre la crisis y él optó por el silencio absoluto. Ni un gesto. El contraste con junio es total: entonces, en una foto de La Joaqui con una de sus hijas, el cuartetero había dejado un comentario donde sugirió que quería ser padre con ella. Ahora, ni rastro.

Dos versiones del desamor (y una guerra de likes)

Lo fascinante de esta ruptura es cómo cada uno está gestionando la narrativa. Luck Ra tira de frase lapidaria y postureo estoico: ya habías dejado caer semanas atrás un vídeo con una cita del youtuber Gaspi —‘Qué me importa dónde estoy, a dónde voy y qué carajo voy a hacer. Mientras me tenga a mí, todo va a estar bien’— que ahora se lee como un manifiesto de soltería. La Joaqui, por el contrario, se ha ido de viaje con sus hijas y ha convertido su feed en un cancionero de despecho. No hay mensaje cifrado, hay playlist completa.

La lectoría de los fans, mientras, ha sido unánime: ‘Separadísima, gente’. Porque en la economía de la atención, un mes sin likes mutuos es una eternidad. Y si a eso le sumas un ‘no voy a volver a pisar’ y un Luis Miguel a las cinco de la mañana, el diagnóstico lo tiene hasta Spotify.

La pregunta que queda en el aire —porque esto es un culebrón y los culebrones necesitan cliffhangers— es si habrá comunicado oficial o si seguiremos leyendo las indirectas como quien descifra jeroglíficos egipcios. De momento, la casa a la que Luck Ra no volverá a pisar ya tiene dueña digital. Y ella, desde Costa Rica, sigue cantando.

El resumen para vagos (TL;DR)