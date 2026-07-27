Gracie Abrams logra su primer número 1 en el Billboard 200 con 'Daughter From Hell'

Gracie Abrams ha logrado su primer número 1 en la lista Billboard 200 con Daughter From Hell, su tercer disco de estudio. El álbum debutó en lo más alto con 124.000 unidades equivalentes, la mejor semana de su carrera. No veas cómo lo ha conseguido.

Un salto que se rumiaba desde hace meses

Lo cierto es que la estadounidense llevaba tiempo acariciando la cima. En 2024, The Secret of Us se quedó a las puertas, en el número 2. Pero esta vez no ha habido freno: 124.000 unidades en siete días, según Luminate, y un despliegue de formatos que han disparado las ventas. ¿El truco? Diez vinilos distintos, cuatro cedés, dos casetes y varias ediciones digitales con bonus tracks. Está claro que sus fans adoran el coleccionismo.

Las cifras que confirman el pelotazo

De esa montaña de unidades, 77.000 fueron ventas puras del álbum —otro récord personal— y 46.500 llegaron del streaming, equivalentes a 47,27 millones de reproducciones oficiales. El resto, unas 500 unidades de TEA, apenas testimonial. Daughter From Hell además entra directo al número 1 en la lista de ventas físicas y se coloca sexto en streaming. Pocos debuts lo hacen con tantos frentes abiertos.

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Con Daughter From Hell, Gracie Abrams no solo estrena el número 1: demuestra que una base de fans sólida y una estrategia de formatos bien pensada pueden derribar cualquier barrera en el Billboard 200.

El dato no es menor si miramos el contexto. Abrams es la sexta artista que consigue su primer número 1 en lo que va de 2026, sumándose a Noah Kahan, Ella Langley, Megan Moroney, Don Toliver y Megadeth. En todo 2025 solo lo lograron cinco actos. La competencia está que arde.

De segundos puestos a la cumbre: ¿por qué ahora sí?

La progresión de Gracie Abrams ha sido de manual. Su anterior trabajo rozó el trono; este lo ha conquistado con una promoción impecable: dos singles —Hit the Wall y Look at My Life— calentando motores desde mayo, y un anuncio del disco que multiplicó el hype. El resultado salta a la vista. Y ojo, porque mientras ella celebra, en el top 10 apenas se mueven las piezas: Olivia Rodrigo sigue segunda con 86.000 unidades, Morgan Wallen y Ella Langley aguantan el tirón y Future cae al séptimo tras su debut. La nota curiosa la da BTS, que sube del 26 al 9 gracias a una reedición en vinilo ilustrado y su actuación en el descanso de la final del Mundial.

Para Abrams, sin embargo, este hito sabe a punto de inflexión. De telonera de Taylor Swift a reina del Billboard en apenas un par de años el camino ha sido meteórico pero merecido. Y lo mejor es que Daughter From Hell se publicó la semana pasada, así que aún le queda fuelle para seguir sumando streams.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8,5/10. Un debut muy sólido, la mejor semana de su carrera y un número 1 que la mete de lleno en la élite pop. Eso sí, 124.000 unidades no es un arrase histórico como los 300k que movieron otros bombazos recientes. Aun así, el hype está justificado: el disco suena a artista consolidada.

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