Mercado gastronómico en la Castellana: tortilla, tacos y pad thai desde 5 euros

Hay un rincón en pleno Paseo de la Castellana donde comer bien, bonito y barato no es un sueño: es el Mercado de San Leopoldo. Tortilla de patatas, tacos mexicanos, pad thai... y todo desde unos 5 euros. Apunta, que este mercado es de los que crean afición.

Un mercado con solera y espíritu castizo

El Mercado de San Leopoldo, en el número 8 de la calle homónima, lleva décadas siendo parte del paisaje del barrio de Castillejos, muy cerca de Plaza de Castilla. Nació como galería de alimentación en 1971 y fue uno de los centros neurálgicos del barrio hasta que la crisis y los cambios de hábitos forzaron su cierre en 2016.

Pero las buenas historias merecen una segunda oportunidad. Tras una profunda rehabilitación, reabrió como mercado gastronómico con un enfoque moderno que no reniega de su esencia castiza. Ahora es un espacio luminoso, con un aire entre mercado de toda la vida y street food internacional, en el que conviven vecinos de siempre con trabajadores del distrito financiero y algún que otro turista avispado.

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Sabores del mundo en 15 puestos

La variedad es, sin duda, el punto fuerte. En los 15 puestos del mercado encuentras desde tortilla de patatas de La Martinuca —jugosa y en su punto justo de cuajado— hasta tacos mexicanos en Trompo con carne al pastor que te transportan directamente a Ciudad de México. Para los que buscan sabores asiáticos, Brun Thai prepara un pad thai que no tiene nada que envidiar a los de Bangkok, y a precios que rondan los 6-8 euros.

Casa Dani pone la nota castiza con platos tradicionales que saben a hogar, mientras que Juancho's BBQ se encarga de las hamburguesas con un toque ahumado irresistible. Las pizzas y focaccias de D'Agustto y los perritos gourmet de Döggo completan una oferta que permite que cada comensal elija lo que le apetezca sin discusiones de grupo. Y si solo te apetece una caña bien tirada, también hay sitio para ti.

Comer en el Mercado de San Leopoldo es como viajar por el mundo sin salir de Madrid y con precios que no dan miedo a la cartera.

¿Merece la pena? Sí, y te cuento por qué

Lo primero que sorprende es la relación calidad-precio. La mayoría de los platos cuestan entre 5 y 10 euros, algo nada habitual en la zona financiera, donde muchos restaurantes aprovechan el perfil de oficina para inflar precios. Además, el ambiente es distendido: mesas compartidas, ritmo tranquilo y la sensación de estar en un lugar que todavía no ha sido devorado por el hype masivo.

Es, por todo esto, una alternativa perfecta para una comida informal entre semana o un picoteo de fin de semana sin tener que desplazarse al centro turístico. El Mercado de San Leopoldo es ese secreto que apetece compartir, un oasis gastronómico que demuestra que en Madrid se puede comer de categoría sin dejarse medio sueldo. Eso sí, ve con ganas de probar un poco de todo, porque elegir un solo puesto va a ser misión imposible.

🍽️ La ficha foodie