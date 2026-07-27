Cuidado si usas Chrome o Edge: la función que los cibercriminales usan para colar malware en tu PC

Si usas Chrome para trabajar, comprar o simplemente cotillear en redes, es probable que confíes en él sin pensarlo dos veces. Pero una investigación reciente ha puesto el foco en algo que nadie vigila: la función de actualización automática de las extensiones, la misma que se supone que te protege.

Un grupo de ciberdelincuentes ha aprendido a usar ese mecanismo a su favor. No hace falta que hagas clic en nada raro ni que caigas en un enlace sospechoso; el malware llega solo, disfrazado de una simple actualización de una extensión que ya tenías instalada desde hace años.

Cómo actúa el malware que se cuela en Chrome

La campaña se llama ShadyPanda y ha sido documentada por investigadores de seguridad que llevan meses siguiéndole la pista. Según sus hallazgos, los atacantes publicaron extensiones completamente legítimas en la Chrome Web Store y en la tienda de Edge, algunas desde 2018, y esperaron años antes de activar el ataque.

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Cuando esas extensiones ya tenían cientos de miles de descargas y una reputación intachable, llegó el golpe: una actualización aparentemente normal que, en realidad, introducía un backdoor. El sistema de actualizaciones automáticas hizo el resto, distribuyendo el código malicioso a millones de usuarios sin que nadie tuviera que aprobar nada de forma manual.

Por qué esta amenaza es diferente al malware de siempre

En este caso, el Chrome que todos conocemos no ha fallado exactamente en su seguridad de entrada: las extensiones pasaron los controles cuando se publicaron. El problema es que ese malware llegó después, camuflado como una simple mejora de rendimiento o corrección de errores.

Los investigadores calculan que la campaña ha afectado a más de 4,3 millones de usuarios entre Chrome y Edge, con capacidad para robar cookies de sesión, historiales completos de navegación y ejecutar código arbitrario dentro del navegador. Y lo más inquietante: parte de esa infraestructura sigue activa.

Qué extensiones están en el punto de mira

Entre las extensiones señaladas por los investigadores hay herramientas que parecían de lo más inofensivas: fondos de pantalla personalizados, gestores de productividad o supuestos asistentes de IA. Precisamente ese perfil bajo es lo que las hizo tan efectivas durante tanto tiempo.

Algunas, como la conocida "Clean Master", llevaban desde 2018 operando con normalidad y contaban incluso con el sello de "Featured" o "Verified" en las tiendas oficiales. Ese distintivo de confianza terminó siendo parte del engaño, porque los usuarios bajaron la guardia precisamente por tratarse de complementos aparentemente vigilados por Google y Microsoft.

Qué puedes hacer si sospechas que estás afectado

Lo primero es no entrar en pánico, pero sí actuar con method. Revisar tus extensiones no lleva más de cinco minutos y puede ahorrarte un disgusto serio con tus contraseñas o tus cuentas bancarias. La clave está en la limpieza y en revisar qué permisos tiene cada complemento instalado.

Estos son los pasos que recomiendan los expertos en ciberseguridad para comprobar y protegerte:

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Entra en chrome://extensions o edge://extensions y revisa la lista completa, no solo las que usas a diario.

o y revisa la lista completa, no solo las que usas a diario. Elimina cualquier extensión que no reconozcas o que lleve meses sin usar.

Comprueba los permisos de cada una: si pide acceso a "todos los sitios web" sin motivo claro, sospecha.

Activa la navegación segura mejorada, que analiza extensiones y descargas en tiempo real.

Lo que viene: hacia un control más estricto de las actualizaciones

Tanto Google como Microsoft ya han empezado a mover ficha. Edge está desarrollando un sistema capaz de detectar y revocar automáticamente extensiones sideload maliciosas, cerrando una de las puertas traseras más usadas por los atacantes. No es una solución mágica, pero sí un paso en la dirección correcta.

A medio plazo, lo razonable es que las actualizaciones de extensiones empiecen a pasar por controles similares a los de la publicación inicial, con análisis automatizado de cada versión nueva. Mientras eso llega, la mejor defensa sigue siendo la más simple: instalar solo lo que realmente usas y revisarlo de vez en cuando, como quien limpia un cajón que lleva tiempo sin abrir.