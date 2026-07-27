El concierto de Kanye West en Madrid sigue en pie pese a sus comentarios antisemitas

Kanye West actuará este jueves en el Estadio Metropolitano. Sí, el mismo que escribió 'soy un nazi, me encanta Hitler' y presumió de que 'algunos de mis mejores amigos son judíos y no confío en ninguno de ellos'. Mientras Reino Unido, Francia o Polonia han cancelado sus conciertos por motivos de odio, España mantiene el espectáculo sin pestañear. El debate está servido: ¿dónde acaba la libertad de expresión y empieza la apología del nazismo?

Europa cierra la puerta, Madrid le guarda la entrada VIP

La gira de Kanye West por Europa empezó torcida. Reino Unido le prohibió directamente la entrada tras una ola de indignación. Un portavoz del Ministerio del Interior británico dejó claro que 'su presencia no favorecería el bien público'. Francia, Italia, Suiza y Polonia también le han dado la espalda, obligando a cancelar fechas e incluso a suspender festivales enteros, como el Wireless que lo tenía como cabeza de cartel.

Polonia, marcada por los campos de concentración nazis, ha sido especialmente tajante: la ministra de Cultura, Marta Cienkowska, afirmó que una nación con esa historia no podía permitir pisar su escenario a alguien que alaba a Hitler. En España, en cambio, la reacción institucional ha sido de manual burocrático: silencio y un 'no es de mi competencia'.

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La excusa oficial: la libertad de expresión y un 'no me corresponde'

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, dejó claras dos cosas en mayo: le 'repugnan' las declaraciones del rapero, pero 'no le corresponde al Ministerio promover la cancelación de ningún concierto por las opiniones que haya tomado cualquier artista'. La pelota, según Urtasun, está en el tejado de la promotora, que por ahora no suelta prenda.

Es una postura que expertos como Jorge Correcher, especialista en Derecho Penal, matizan: el Código Penal sí permite actuar contra discursos de odio que puedan incitar a la violencia, aunque en el ámbito musical rara vez se aplica. 'La ventana de Overton está tan abierta que entra cualquier cosa', apunta Correcher, refiriéndose al contexto geopolítico actual, donde figuras como Trump normalizan discursos supremacistas.

Mientras en el resto de Europa la memoria del Holocausto impide normalizar estas apologías, España carece de ese filtro histórico y permite que un discurso de odio se suba sin rubor a un escenario de 60.000 personas.

Expertos y activistas lo tienen claro: 'Ningún espacio cultural debería dar cabida a esto'

Las voces críticas no se limitan al terreno jurídico. Nerea Luján, escritora de Creadoras y Combativas, es tajante: 'Ningún tipo de discurso de odio ni ninguna persona con mensajes tan violentos como los de Kanye West deberían tener cabida en ningún espacio cultural'.

Alejandro Baer, sociólogo especializado en estudios judíos, explica que la falta de una reflexión real sobre el Holocausto en España explica la permisividad: 'En gran parte de Europa occidental, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial impuso un ejercicio de responsabilidad que en España nunca llegó a producirse. Por eso no existen estas barreras de contención hacia el antisemitismo, ni siquiera en sus formas más explícitas'.

La venta de entradas tampoco ha sido un camino de rosas. Hubo una polémica cuando, tras la preventa, muchos compradores vieron cómo la entrada general rebajaba el precio hasta 100 euros. La organización lo achacó a 'ajustes en la configuración del recinto', pero el malestar quedó.

El resumen para vagos (TL;DR)