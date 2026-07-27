Los incendios en Madrid, Ávila y Toledo se fusionan: 88.000 afectados y 45.000 hectáreas quemadas

Más de 88.000 personas continúan evacuadas o confinadas y el fuego ha calcinado ya 45.000 hectáreas en Madrid, Ávila y Toledo. La noche del sábado fue «muy complicada», según reconoció el ministro del Interior, y las previsiones para hoy domingo traen un leve alivio.

El Gobierno declaró la emergencia de interés nacional en las tres provincias, lo que permite que el Estado asuma el mando único y pueda movilizar recursos extraordinarios. Además, ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil, con la llegada de aviones anfibios de Italia y Grecia y brigadas de Portugal. La unión técnica de los focos en San Martín de Valdeiglesias, confirmada por la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha creado un frente discontinuo de gran extensión que mantiene en vilo a los equipos de extinción.

Una fusión técnica sin precedentes

El teniente general Francisco Javier Marcos, jefe de la UME, explicó que los incendios de Ávila y Madrid registraron una «unión técnica» aunque aclaró que «hemos conseguido frenar una unión de mayor entidad». La principal preocupación se sitúa ahora en el flanco sur, hacia Pedro Bernardo y el sur del Valle del Tiétar, donde los esfuerzos se concentrarán durante las próximas horas para evitar que el fuego avance y conecte con los incendios del norte de Toledo.

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Los datos oficiales, actualizados a última hora del sábado, hablan de más de 88.000 personas afectadas entre evacuados y confinados y de al menos 45.000 hectáreas calcinadas. Solo en la provincia de Ávila se han desalojado de forma preventiva a más de 30.000 vecinos. Además, la colaboración de diez comunidades autónomas está resultando decisiva para reforzar los operativos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció que las condiciones meteorológicas «absolutamente difíciles» hacen que el gabinete de crisis sea «un poco más pesimista» que el día anterior, aunque recalcó que todos los medios disponibles trabajan de forma coordinada.

Una noche con vientos de 50 km/h

La pasada noche transcurrió bajo rachas de viento del norte de hasta 50 kilómetros por hora. Esa circunstancia, que ya había sido anticipada por Marlaska, obligó a ampliar las evacuaciones en el Valle del Tiétar y mantuvo en máxima alerta a todos los dispositivos. Las llamas obligaron a desalojar varios municipios del sur de Ávila durante la madrugada, ampliando el perímetro de seguridad.

A pesar de la tensión, el teniente general Marcos quiso lanzar un «mensaje de tranquilidad»: aunque los incendios no están controlados, la situación sí lo está. Destacó que las evacuaciones preventivas se están realizando con anticipación y con mucho orden, «lo que nos ha permitido proteger a miles de personas». Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pidió a los vecinos que sigan en en todo momento las instrucciones del mando único, porque desobedecer una orden puede poner en riesgo tanto sus vidas como las de los integrantes del operativo. El mando único recalcó que cada minuto cuenta y pidió no bajar la guardia.

La unión técnica de los incendios en San Martín de Valdeiglesias ha convertido la emergencia en un reto sin precedentes para los equipos de extinción.

El domingo abre una ventana de esperanza

Las previsiones meteorológicas para hoy domingo traen un ligero cambio. Según confirmó el ministro, se espera una mejoría de las condiciones que permitirá intensificar el ataque aéreo al incendio desde primera hora de la mañana. Los aviones anfibios de Italia y Grecia, ya operativos, se suman a las brigadas portuguesas y a los medios terrestres y aéreos aportados por diez comunidades autónomas, en un dispositivo de cooperación sin precedentes en la zona. Si el viento amaina, los técnicos confían en que los medios aéreos puedan realizar descargas de agua más precisas y efectivas.

El objetivo prioritario sigue siendo impedir que el fuego avance hacia el oeste y evitar la confluencia con los incendios aún activos en la provincia de Toledo. Marlaska pidió a la ciudadanía que consulte únicamente los canales oficiales frente a la desinformación que circula en redes sociales y reiteró su mensaje de «confianza y seguridad» en el operativo. A primera hora de la mañana, todos los ojos están puestos en el cielo, a la espera de la tregua que pueda dar un respiro a miles de familias.

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