Kiko Rivera rompe su silencio tras el ictus con un dardo que incendia las redes

Kiko Rivera ha soltado el comunicado más esperado y más explosivo de lo que nadie preveía. Después de recibir el alta por el ictus que ha sufrido, el DJ ha publicado un mensaje en el que, además de agradecer el apoyo de su novia y de su madre, Isabel Pantoja, ha dejado una pulla con destinatario oculto que ya es trending topic.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8.5/10. Reconciliación con la Pantoja en pleno susto de salud, un dardo que deja la identidad del 'topo' en el aire y la sombra de su ex Irene Rosales planeando. La telenovela Rivera no defrauda.

Los agradecimientos que sellan una nueva etapa

La carta arranca con una imagen que hace unos años habría sido impensable: Kiko dándole las gracias públicamente a Isabel Pantoja. 'Gracias, mamá, por cuidar de tus nietos todos estos días y por buscar siempre un ratito para venir a verme', escribe. Y añade que sus hijos ni se enteraron de esas visitas, lo que demuestra que 'por fin estamos haciendo las cosas bien'. El gesto cierra una de las guerras familiares más largas del corazón patrio.

Publicidad

También se deshace en elogios hacia su novia, Lola García: 'No me has dejado solo ni un solo segundo. Has estado a mi lado cuando más te necesitaba. En los momentos difíciles es donde se demuestra quién está de verdad', comparte. Un amor a prueba de hospitales que deja claro que la pareja sale reforzada de este susto.

El dardo que ha puesto a toda la prensa del corazón a investigar

Pero es en el tercio final del comunicado donde Kiko se guarda el as bajo la manga. 'Quiero agradecer algo que, para mí, ha sido muy importante. En ningún momento ha salido información privada sobre mi estado ni sobre mi recuperación', escribe. Y luego, la frase que está corriendo como la pólvora: 'La vida vuelve a enseñarme la misma lección: la familia es lo más importante. Y también me ha servido para confirmar que el famoso 'topo' no estaba donde muchos pensaban. Esa persona, afortunadamente, ya no forma parte de mi vida'.

No menciona nombres, pero las redes ya han montado la quiniela: ¿Irene Rosales, con la que se cruzan indirectas desde la separación? ¿Isa Pantoja, aunque en teoría estaban acercando posturas? ¿El tío Agustín, señalado en el pasado como causante de sus problemas familiares? Lo único seguro es que Kiko ha querido dejar claro que ya no hay filtraciones a su alrededor.

Si alguien esperaba un Kiko débil, se ha llevado un zasca con misterio incluido.

El factor 'topo' y por qué este dardo es gasolina para el verano

El comunicado de Kiko tiene más capas que una cebolla. Por un lado, subraya su reconciliación con Isabel Pantoja tras años de pleitos y desencuentros, lo que ya es noticia. Pero además, la acusación de que el topo ya no está en su vida, y que durante este ingreso nadie filtró nada, es un dardo en toda regla a quien filtrara en el pasado. Kiko deja caer que antes había alguien vendiendo su intimidad y que ahora, sin esa persona, todo se mantiene en secreto. Un golpe directo a la línea de flotación de su pasado más turbio.

Eso sí, la recuperación será larga: el propio Kiko admite que tiene que volver a ganar movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo. Pero él mismo asegura que va a por todas. La vida le ha dado una nueva oportunidad y, si algo ha demostrado los Rivera, es que saben cómo mantener el foco incluso en los momentos más delicados.

El chisme en 3 claves (TL;DR)