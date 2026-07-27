Assassin's Creed Black Flag Resynced arrasa en ventas en España con 57.000 copias

Si hay una franquicia que se puede permitir el lujo de vendernos otra vez un juego de piratas con la cara de Edward Kenway y salir airosa, esa es Assassin’s Creed. El remake Black Flag Resynced ha despachado más de 57.000 copias en España en solo dos semanas, y no tiene pinta de que el galeón vaya a parar pronto. Entre formato físico (23.000) y digital (34.000) se ha colado como el cuarto lanzamiento físico más potente de 2026, solo por detrás de Tomodachi Life: Living the Dream, Resident Evil Requiem y Pokémon Pokopia. Traducción: a Ubisoft le ha vuelto a funcionar eso de pedirnos dinero por el mismo caramelo con envoltorio nuevo.

El viento en popa de las 57.000 copias

Los datos de GSD y AEVI confirman que la semana del 13 al 19 de julio el juego volvió a liderar las ventas físicas con 6.015 copias, por delante del incombustible EA Sports FC 26 (3.748 unidades) y de Tomodachi Life, que sigue sumando sin despeinarse. En el cómputo combinado, EA Sports FC 26 recuperó el trono con 14.431 copias gracias al peso de sus ventas digitales y a las promociones que no dejan de llover. Pero Black Flag Resynced se mantuvo muy cerca, con 13.045 unidades, demostrando que la fiebre pirata aún tiene fuelle.

La sorpresa, si se puede llamar así, es que el remake haya arrancado con el estreno físico más discreto de la saga principal desde Syndicate y Rogue. Y aun así, el digital lo ha compensado con creces. Es la constatación de que el mercado español ya vive más en la descarga que en la caja, y que las cifras físicas son solo la punta del iceberg. Assassin’s Creed navega con bandera de conveniencia digital y, de momento, le va de maravilla.

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¿A quién le importa que sea un remake?

Aquí empieza lo interesante. El éxito de Black Flag Resynced no se explica solo por la nostalgia. El original de 2013 ya era una maravilla que mezclaba asesinatos con abordajes, y esta remasterización en alta definición con haptic feedback y mejoras técnicas ha hecho que muchos jugadores se lancen a revivir el Caribe. Pero también hay quien compra porque sencillamente nunca jugó al Black Flag original y se ha encontrado con uno de los mejores capítulos de la saga a precio de remake. Eso es un chollo.

Navegar cantando chabolas mientras hundes bergantines españoles en 4K sigue siendo uno de los placeres más honestos que ha dado esta industria, y las cifras de ventas lo confirman a gritos.

En foros y redes el debate es recurrente: «¿Otro remake de Ubisoft?». Sí, otro. Y la peña lo compra porque, seamos sinceros, el carisma de Edward Kenway y la jugabilidad naval no han envejecido casi nada. Si además añades un lavado de cara técnico y lo pones al alcance de las nuevas generaciones de consolas, el resultado es un título que, sin ser ninguna revolución, se vende solo. A Ubisoft le funciona mejor el «más de lo mismo» cuando lo envuelve en recuerdos imborrables.

La lección que Ubisoft ya debería haber aprendido (y a veces olvida)

No es la primera vez que la compañía gala rescata un éxito clásico, y ojalá que el portazo en taquilla de Black Flag Resynced sirva para que los ejecutivos entiendan algo: hay un público enorme dispuesto a pagar por reencontrarse con sus juegos favoritos, siempre que el trato sea honesto. Este remake, sin ser perfecto, tiene la métrica a favor: precio ajustado para lo que ofrece, rendimiento estable y la posibilidad de jugar online con colegas que nunca cataron el original.

Ahora la pregunta es si sabrán mantener el rumbo. De momento, con más de 57.000 copias y un ritmo semanal que sigue fuerte, el título se perfila como uno de los mayores bombazos comerciales del año en España. Si no meten la pata con futuros DLC o microtransacciones predatorias, Black Flag Resynced puede ser el salvoconducto para que Ubisoft recupere la fe de los que todavía desconfían de sus remakes. Y eso, a estas alturas de la partida, es más valioso que cualquier cofre del tesoro.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. Las ventas hablan solas: 57.000 copias en dos semanas y liderazgo físico en pleno verano. Si el barco sigue así, Ubisoft hará caja hasta Navidad. Yo reservaría el camarote, pero sin bajar la guardia con los DLC.

El resumen para vagos (TL;DR)