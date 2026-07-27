Rubén Río asegura que entrenar fuerza es la clave para envejecer más jóvenes

Si crees que las mancuernas son solo para chavales, prepárate porque Rubén Río te va a cambiar el chip. El entrenador personal acaba de dejarlo claro: entrenar fuerza es lo que más margen de salud te da cuando cumples años.

Por qué levantar pesas te rejuvenece (literalmente)

Durante su charla en el III Foro Económico Español ‘La Galicia que viene’, Río explicó que el músculo no es solo cuestión de estética. A partir de los 40 perdemos masa muscular de forma acelerada, y esa pérdida está detrás de muchos achaques que atribuimos a la edad. El entrenamiento de fuerza frena ese deterioro y hasta lo revierte, algo que ni correr ni andar consiguen por sí solos.

Y no hablamos de volverse culturista. Basta con ejercicios adaptados y un mínimo de constancia. Según el experto, las redes sociales han hecho un trabajo enorme divulgando esto: “Ahora la gente sabe por qué se siente bien cuando entrena, no solo que se siente bien”.

Publicidad

El papel del entrenador: más psicólogo que contador de repeticiones

Uno de los puntos que más nos ha gustado de su intervención es la importancia de tener a alguien que adapte el plan a tu estado de ánimo. No es lo mismo llegar descansado que hecho polvo después del trabajo. Un buen entrenador lee ese momento y ajusta la carga para que cumplas sin frustrarte.

Río pone un ejemplo muy de andar por casa: alguien que sale a correr decidido a llegar a la esquina, se ahoga a los veinte metros y lo deja. Con un profesional, el primer día hará cinco metros y vuelta. Y desde ahí, poco a poco. Esa microdosis de éxito, explica, construye adherencia y autoconfianza sin que te des cuenta.

No se trata de machacarse, sino de que el cuerpo entienda que puede más de lo que creía.

Esto no va de modas, va de envejecer con margen

Lo hemos visto otras veces: el HIIT, el running, el yoga... Cada década tiene su tendencia fitness. Pero el entrenamiento de fuerza, a diferencia de otras prácticas, tiene décadas de evidencia científica detrás. Es la herramienta más barata y eficaz para llegar a los 80 con energía, y si no lo estás haciendo, quizá sea el momento de replanteártelo.

Eso sí, Río recuerda que el primer paso siempre depende de uno mismo: “Si la persona no está convencida de querer cambiar, olvídate”. Una vez tomada la decisión, el trabajo del profesional es hacer visible el progreso para que la motivación no decaiga.

🧠 Para soltarlo en la cena

Entrenar fuerza retrasa el envejecimiento más que cualquier actividad.