Los balleneros vascos no se salvaban del escorbuto con sidra: esto es lo que pasaba

Si hay algo que la historia adora es un buen mito marítimo. Y el de los balleneros vascos esquivando el escorbuto a base de sidra es de los más tenaces. Tanto que aún hoy, en más de un chigre, se repite como verdad absoluta. Pero la ciencia —y un pecio del siglo XVI— tiene algo que decir.

El mito de la sidra milagrosa

Antes de que existieran los suplementos vitamínicos, el escorbuto era la pesadilla de cualquier navegante. Vasco de Gama perdió a la mitad de su tripulación en 1498 por culpa de “la peste del mar”. Dos siglos después, el comodoro George Anson regresó a Inglaterra con apenas 188 hombres de los casi 2.000 que zarparon. Morían con las encías sangrando, las heridas abriéndose y el corazón fallando.

En ese paisaje de muerte flotante, los balleneros vascos parecían inmunes. Sus naos, cargadas de barriles de sidra y txakolí, surcaban el Atlántico Norte sin que el escorbuto hiciera mella. La leyenda se alimentó sola: si los marineros vascos bebían sidra a diario —hasta tres litros por cabeza, según los contratos de la época— y no enfermaban, la sidra era el remedio. Un silogismo perfecto… pero falso.

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Los contratos de la época estipulaban entre dos y tres litros diarios de sagardoa por marinero. Hasta 50.000 litros de sidra podían cargar en una sola expedición, según los cálculos de Xabier Agote, presidente de Albaola. La lógica popular era aplastante: si no morían de escorbuto, tenía que ser por la bebida.

El pecio de la nao San Juan, hundida en Red Bay (Canadá) en 1565, lo confirma. Entre los restos aparecieron toneles de sidra y aceite de ballena. Los arqueólogos de Parcs Canada rescataron hasta chalupas completas. La documentación vasca detallaba raciones de sidra para la tripulación, pero nadie se paró a medir la vitamina C.

Lo que de verdad decía James Lind (y lo que calla la química)

En 1747, el médico escocés James Lind llevó a cabo el primer ensayo clínico controlado de la historia. Dividió a doce marineros con escorbuto y les dio diferentes tratamientos: vinagre, agua de mar, elixires raros… y a unos pocos, sidra. Solo los que tomaron naranjas y limones se recuperaron. Los que bebieron sidra siguieron igual de mal. Lind lo publicó en 1753 y el mensaje fue claro: la sidra no curaba el escorbuto.

Pero la química ya lo había dicho antes: la fermentación destruye la vitamina C. La sidra, por muchas manzanas que lleve, tiene cero ácido ascórbico. En 2020, el investigador Daniel Zulaika lo documentó sin margen de error en el Boletín de la Real Sociedad Bascongada. El remedio no estaba en el barril.

La sidra no salvó a los vascos. El auténtico escudo era un calendario de travesías demasiado cortas para que el escorbuto hiciera mella.

Un mes no mata a nadie (de escorbuto)

El escorbuto necesita tiempo. Los primeros síntomas aparecen tras cuatro o seis semanas sin vitamina C. La enfermedad grave llega a los dos o tres meses y la muerte, pasados los cuatro. Los balleneros vascos, sin embargo, no pasaban más de un mes seguido en alta mar.

La ruta entre el golfo de Bizkaia y Terranova se cubría en unas cuatro semanas. Una vez en Red Bay, los marineros pasaban la temporada en tierra firme pescando ballenas. Podían consumir alimentos frescos, carne, pescado y lo que encontraran en la costa. Nunca llegaban al umbral crítico. Así de prosaica es la historia.

Ya en 1720, el médico vasco Vicente Lardizabal intuyó que un déficit nutricional estaba detrás del escorbuto, sin mencionar la sidra. La ciencia tuvo que esperar a Lind y a los laboratorios modernos para descartar el mito. Cuesta abandonar una leyenda con tanto sabor, pero la verdad es más gris: a los vascos les salvó la geografía y la logística, no la sagardoa.

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El resumen para vagos (TL;DR)