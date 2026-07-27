Lyanco celebra el corte en la cara de Vitor Roque: la provocación más bestia del fútbol brasileño

Lyanco le ha celebrado un corte en la cara a Vitor Roque y Brasil entero está que arde. El vídeo de la provocación más bestia que se recuerda en el Brasileirao corre como la pólvora.

Un encontronazo en el área, un codazo a destiempo, y el delantero del Palmeiras, el ex del Barcelona, acabó con el rostro ensangrentado. Lo que vino después es lo que ha hecho saltar todas las alarmas: el defensa Lyanco se giró, le señaló la herida y se fue a celebrarlo a la cara del rival como si acabara de marcar un gol. Vamos, que no se cortó ni un pelo.

Qué pasó exactamente entre Lyanco y Vitor Roque

El lance se produjo en la segunda parte del partido que enfrentaba a Palmeiras y a su rival (el nombre del club de Lyanco es lo de menos, el gesto es universal). Vitor Roque y Lyanco chocaron en un salto, el brazo del defensor impactó en la ceja del atacante y la sangre empezó a brotar. Hasta ahí, una jugada de fútbol desafortunada. Pero lo que nadie esperaba era la reacción de Lyanco: en lugar de mostrar preocupación, el central se puso a gesticular, a señalar el corte y a reírse mientras Vitor Roque recibía asistencia médica. Las cámaras de televisión lo captaron todo, y el vídeo ha dado la vuelta al país en cuestión de horas.

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Según el diario Marca, que publicó las imágenes, el gesto del defensa ha provocado una ola de indignación entre los aficionados, que no dudan en calificar la acción de antideportiva y humillante. El propio Vitor Roque abandonó el campo con un aparatoso vendaje, y aunque pudo continuar, el enfado era evidente.

Por qué este vídeo ha hecho saltar todas las alarmas

La provocación no es nueva en el fútbol brasileño, pero pocas veces se ve un gesto tan descarado y cruel. Lyanco, que ya tenía fama de ser un jugador de carácter caliente, ha tocado fondo con esta celebración macabra. Las redes sociales son un clamor: los tuits condenando la acción suman decenas de miles de interacciones, y el nombre del defensa se ha convertido en trending topic por las razones equivocadas.

Además, el club de Lyanco se ha visto obligado a reaccionar en caliente. Según ha trascendido, la directiva mantuvo una conversación con el jugador al término del encuentro y le pidió explicaciones. No se ha emitido un comunicado oficial, pero fuentes internas hablan de un «toque de atención importante». Vitor Roque, por su parte, prefirió el silencio: no hubo declaraciones en zona mixta, solo una mirada al suelo que lo decía todo.

Lo que este gesto dice sobre el fútbol brasileño (y sobre Lyanco)

El fútbol brasileño siempre ha vivido de la pasión, de las celebraciones con samba y de los piques entre hinchadas. Pero una cosa es calentar un clásico y otra muy distinta es regodearse de la sangre de un compañero de profesión. Con este gesto, Lyanco no solo se ha ganado el abucheo de todo un estadio, sino que ha puesto en entredicho los límites del fair play en un campeonato que intenta vender su espectáculo al mundo.

La mayoría de los comentarios en las redes ha coincidido en que una cosa es la pillería y otra, muy diferente, la humillación. Celebrar una lesión, aunque sea un corte, es una línea que el fútbol no debería cruzar nunca. Y lo peor es que el vídeo se ha convertido en un meme: los aficionados más jóvenes lo comparten como si fuera una gracia, sin calibrar el daño real que hace a la imagen del deporte.

¿Qué pasará ahora? No sería raro que el Tribunal Deportivo del fútbol brasileño abriera un expediente en las próximas horas. Las imágenes son claras, y aunque el árbitro no pudo ver el gesto en directo, la prueba videográfica puede costarle a Lyanco varios partidos de sanción. Mientras tanto, Vitor Roque tendrá que secarse la sangre y seguir compitiendo; a Lyanco, en cambio, le tocará lidiar con una fama de provocador que ya no le va a quitar nadie.

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La provocación es parte del fútbol, pero celebrar la sangre del rival cruza todas las líneas.

El chisme en 3 claves (TL;DR)