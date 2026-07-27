Jujutsu Kaisen supera a Demon Slayer en audiencia de Netflix: el anime más visto del 2026

Netflix tiene un nuevo rey del anime, y no es el que muchos esperaban. El informe semestral de la plataforma confirma que Jujutsu Kaisen ha superado por fin a Demon Slayer en audiencia durante los primeros seis meses de 2026.

La diferencia de visualizaciones que lo cambia todo

Según el informe 'Lo que vimos' de Netflix, Jujutsu Kaisen ha acumulado 31,6 millones de visualizaciones y 202,1 millones de horas vistas entre enero y junio. Demon Slayer, por su parte, se quedó en 17,5 millones de visualizaciones y 105,4 millones de horas. La ventaja es clara: casi el doble de impacto en el mismo periodo.

El top 10 lo completan títulos como JoJoâs Bizarre Adventure: Steel Ball Run (8,3 millones) y Baki-Dou: El samurÃ¡i invencible (8 millones), pero el dominio de la obra de Gege Akutami es aplastante al colocar sus tres temporadas entre las cinco mÃ¡s vistas.

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El dato clave: la tercera temporada, un estreno imparable

La temporada 3 de Jujutsu Kaisen, que llegÃ³ a Netflix en enero de 2026 liderÃ³ en solitario con 9,4 millones de visualizaciones. Puedes consultar la ficha completa en su pÃ¡gina de IMDb. En comparaciÃ³n, la temporada mÃ¡s vista de Demon Slayer, el arco del Entrenamiento de los Hashira, se quedÃ³ en 4,1 millones. La tercera entrega funcionÃ³ como un autÃ©ntico motor que empujÃ³ a los fans a revisitar tambiÃ©n las temporadas anteriores (8,7 y 6,7 millones cada una).

Mientras tanto la pelÃ­cula Infinity Castle de Demon Slayer, que arrasÃ³ en cines en 2025, aterriza en la plataforma el 28 de julio. Es decir, el informe solo recoge datos anteriores a su llegada al catÃ¡logo, por lo que sus nÃºmeros podrÃ­an dispararse en la segunda mitad del aÃ±o.

El informe semestral deja claro que el anime shonen no es una moda pasajera: mueve mÃ¡s horas de visionado que muchas series de acciÃ³n real y fideliza a una comunidad imparable.

El fenÃ³meno shonen que domina el streaming y quÃ© esperar hasta final de aÃ±o

Los datos no dejan lugar a dudas: el anime shonen de acciÃ³n es la franquicia mÃ¡s rentable para Netflix en 2026. La combinaciÃ³n de peleas espectaculares, personajes carismÃ¡ticos y arcos narrativos adictivos engancha a una audiencia joven que ya no se conforma con los estrenos tradicionales.

La cuarta temporada de Jujutsu Kaisen, que adaptarÃ¡ la segunda parte del Culling Game, aÃºn no tiene fecha, pero el hype estÃ¡ asegurado. Mientras, Demon Slayer tiene la oportunidad de recortar distancias con su pelÃ­cula Infinity Castle, que llega el 28 de julio y podrÃ­a colocar a los cazadores de demonios de nuevo en la cima.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8.5/10. Los nÃºmeros de la tercera temporada son de escÃ¡ndalo y el shonen demuestra un tirÃ³n imparable. Eso sÃ­, con Infinity Castle a punto de entrar en el catÃ¡logo, el duelo no ha hecho mÃ¡s que empezar.

ðŸ¿ El maratÃ³n en corto