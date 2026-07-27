Permiso retribuido por incendios: los cuatro días pagados a los que tienes derecho si no puedes trabajar

Si los incendios de Madrid, Ávila o Toledo te han dejado sin poder llegar al trabajo (carreteras cortadas, pueblo evacuado, transporte público colapsado), tienes derecho a cuatro días de permiso retribuido. Sin perder ni un euro del sueldo. Y sin tener que recuperarlos después. La ley lo ampara desde 2024 y ahora, con el fuego desbocado, vuelve a ser el escudo que muchos necesitan.

Los incendios que azotan las provincias de Madrid, Ávila y Toledo han obligado a evacuar o confinar a miles de personas, cortar carreteras y suspender el transporte público. Si estás en una de esas zonas y no puedes fichar hoy, tienes derecho a que el día no te cueste el sueldo.

Qué cubre el permiso retribuido (y cómo se activa)

El Real Decreto-ley 8/2024, que nació tras la DANA de Valencia, añadió un nuevo supuesto de ausencia por fuerza mayor al artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores. En la práctica, significa que si no puedes llegar a tu puesto de trabajo porque la carretera está cortada, no hay tren o tu localidad ha sido evacuada, tu empresa está obligada a darte hasta cuatro días de permiso.

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Esos cuatro días son retribuidos: cobras tu salario íntegro y no tienes que recuperar las horas después. Cuentan como tiempo de trabajo efectivo.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recordó este fin de semana que la norma cubre también la pérdida de vivienda. “La protección de la vivienda dura hasta que la familia encuentra una solución habitacional estable y adecuada”, explicó.

Y lo más importante: la empresa no te puede pedir que acredites la situación antes de acogerte al permiso; puedes hacerlo después, con cualquier medio de prueba.

Es decir, basta con un pantallazo de una alerta de Protección Civil, del servicio de tráfico o de la app del ayuntamiento. Así lo confirman los sindicatos: CCOO y UGT insisten en que “la acreditación podrá realizarse con posterioridad”.

Cuando pasan los cuatro días, entra en juego el ERTE por fuerza mayor

Si el incendio sigue sin dejarte volver a la normalidad y los cuatro días se agotan, la ley prevé otro paraguas: el ERTE por fuerza mayor. Se trata de un expediente de regulación temporal que la empresa puede solicitar sin coste de despido para el trabajador, y que ya se utilizó durante el gran apagón de este año o con la DANA de 2024.

Eso sí, este mecanismo tiene más papeleo, pero los sindicatos recalcan que ahora “toca proteger el empleo, proteger las empresas y proteger el tejido productivo”. La última reforma del escudo social permite a las compañías agilizar la tramitación, aunque no es automático.

Un derecho que nació de una tragedia y que este verano se ha vuelto indispensable

El permiso climático nació en 2024 porque varios trabajadores murieron durante la DANA al ir o volver de sus puestos. “Nadie debe elegir entre su seguridad y su empleo”, fue el lema que llevó al Gobierno a aprobar el Real Decreto-ley 8/2024. Este julio de 2026, con más de 77.000 hectáreas calcinadas entre Madrid, Ávila y Toledo y cerca de 100.000 personas afectadas, esa protección ha pasado de ser un recuerdo legislativo a convertirse en el salvavidas de muchos sueldos de fin de mes.

Pero no todo el mundo está dentro. Los autónomos, salvo que coticen por cese de actividad, no pueden acceder a este permiso. Tampoco los empleados públicos de régimen no laboral —USO calcula que más de tres millones quedan fuera— porque el Estatuto de los Trabajadores no regula su relación laboral. Es una grieta que los incendios vuelven a poner sobre la mesa.

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Con un verano que está calcinando la España interior y una crisis climática que aprieta, tener un escudo que proteja el bolsillo mientras proteges tu salud es de justicia. Pero si la herramienta deja fuera a una parte importante de la plantilla, el escudo sigue teniendo agujeros.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)