Splatoon Raiders arrasa en la eShop española: debut número 1 en ventas

Nadie en Nintendo se ha molestado en disimular. Splatoon Raiders ha aterrizado en la eShop española como un torbellino y se ha plantado en el número 1 del ranking de ventas sin pedir permiso. El spin-off de la saga de pintura competitiva ha sido lo más descargado y lo que más ha facturado entre el 23 y el 26 de julio, según el rastreo de la comunidad de InstallBase. Y hablamos de un juego a precio completo, no de una rebaja trampa de verano.

Por qué una IP que parecía un spin-off menor ha reventado la eShop

El fenómeno Splatoon es muchísimo más grande de lo que parece desde fuera. La franquicia mueve millones en Japón, llena torneos internacionales y engancha a un público que no se asoma a Twitter a contar sus horas de juego. Ahora, con Raiders, Nintendo ha cogido la base táctica y el carisma del original y lo ha metido en una estructura de extracción y saqueo que funciona como un tiro. La crítica ya lo había dejado claro: está bien. Muy bien, en realidad.

En la redacción llevamos todo el finde viendo cómo la gente se lanzaba en masa. Y no solo en España: los datos internos de la eShop que recopilan cuentas como Pooroomoo muestran que el comportamiento se repite en buena parte de Europa. Pero aquí el dato de facturación es demoledor porque confirma que los jugadores han pagado los 59,99 euros de salida sin pestañear. Sin ofertas, sin ediciones coleccionista con figurita: solo el juego y las ganas de disparar tinta en modo PvE cooperativo.

Publicidad

El top de ventas es una clase de economía digital en tres actos

Basta con echar un ojo entero al ranking para entender las reglas no escritas de la eShop. EA Sports FC 26, en dos versiones distintas, copa el segundo y el quinto puesto porque llevaba semanas con descuentos agresivos. Las rebajas son el chicle que nunca se acaba: Hades, con un 70% de descuento, se cuela sexto; Go-Go Town! sigue vivo; y Mario Kart World escala hasta el puesto 20 porque el bundle con Switch 2 ya no está y la gente lo compra suelto.

Luego están los clásicos de Pokémon, que parecen inmunes al paso del tiempo. Edición Rojo Fuego, puesto 26. Edición Verde Hoja, puesto 94. La diferencia es un monumento a Charizard que ya dura dos décadas. Y mientras, otros que debutaron con fuerza la semana pasada se desinflan: Denshattack! pasa del Top 4 al 87, y Farlands se arrastra hasta el 97. El salseo de la tienda digital es implacable.

Splatoon Raiders ha demostrado que un spin-off con personalidad propia puede facturar más que un FIFA en plenas rebajas.

El contexto aquí importa. Estamos en un momento en el que los lanzamientos first-party de Nintendo Switch 2 se miden con lupa: cualquier paso en falso se convierte en meme y cualquier acierto es una validación de la estrategia de la compañía. Que el primer gran spin-off de la era Switch 2 debute arrasando no es solo un buen dato: es un mensaje. Y el mensaje es que la base instalada está ahí, con la cartera abierta, esperando juegos que no sean refritos con resolución aumentada.

El dato que todo el mundo está pasando por alto

Lo realmente interesante no es que haya vendido mucho, sino cómo lo ha hecho. Splatoon Raiders ha liderado la eShop en un fin de semana sin ningún tipo de promoción ni campaña agresiva de marketing. Sin bundles, sin descuentos por reserva, sin codes para influencers durante semanas previas. Ha tirado del boca a boca y de una comunidad que ya estaba entrenada para confiar en la franquicia. Y eso, en pleno 2026, es casi más raro que un jugador de Splatoon que no sabe pintar paredes.

La otra cara de la moneda es que el catálogo de lanzamientos recientes sigue dependiendo de los descuentos para mantenerse. Hades II reaparece en el 46, Final Fantasy I & II HD Remaster en el 52. El resto es un cementerio de posiciones salteadas donde lo único que funciona a precio completo es Nintendo. Y Nintendo, por ahora, sigue teniendo la fórmula.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. El spin-off ha callado todas las bocas que decían que esto era un refrito menor. Si el online aguanta, estamos ante uno de los must play del verano. Compra justificada aunque tu cartera llore un poco.

Publicidad

El resumen para vagos (TL;DR)