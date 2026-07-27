He encontrado las New Balance Abzorb 2000 rebajadas de 200 a 120 €: diseño retro y amortiguación premium

Reconócelo, a mí también me pasa: ves unas zapatillas con un rollo retro que te fascinan, miras el precio y se te quitan las ganas de un plumazo. Pero hoy he cazado una oferta que te va a encantar. Las New Balance Abzorb 2000, con esa estética Y2K que tanto mola, han bajado de 200 a 120 euros. Sí, 80 euros de descuento. Y te cuento por qué merecen mucho la pena.

La clave está en que no solo son bonitas; además llevan la tecnología Abzorb, la amortiguación estrella de New Balance que convierte cualquier caminata en una experiencia de nube. Literal, la suela absorbe el impacto desde el talón hasta la puntera, así que si eres de los que se tiran horas de paseo (o de pie detrás de la barra), tus pies te lo van a agradecer.

El diseño es una oda a los 2000 pero con un giro refinado. En la puntera encontrarás un patrón geométrico asimétrico que recuerda a la estética 'frutiger aero' de aquella década. Los paneles metálicos en azul celeste le dan ese toque futurista sin pasarse de hortera. El color azulón metalizado es el protagonista absoluto, pero New Balance lo mezcla con toques de blanco roto y detalles en gris que equilibran el conjunto. Con prendas sencillas en tonos neutros, funcionan de maravilla. Son el tipo de zapatilla que levanta un outfit sin esfuerzo.

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Lo del revival de los 2000 no es nuevo: llevamos un par de años viendo cómo vuelven los pantalones de tiro bajo, las camisetas ajustadas y las plataformas. Pero estas Abzorb 2000 logran algo difícil: capturan la esencia de aquella época sin rozar lo ridículo. No son un disfraz, son un guiño.

Además, ¿sabes qué es lo mejor? Que no tienen fecha de caducidad la oferta porque New Balance ha bajado el precio en su web de forma permanente, pero sí hay riesgo: las tallas están volando. Yo ya he encargado las mías (color azulón, que es el más especial) y voy a contaros cómo sientan.

Unas zapatillas con alma de running vintage pero con toda la comodidad del siglo XXI. A 120 euros, es difícil encontrar algo que combine diseño y tecnología tan bien.

La primera impresión al sacarlas de la caja es aún mejor. La construcción es sólida, el material parece resistente y los detalles metalizados brillan sin resultar chabacanos. Me las he puesto con un vaquero flare que encontré tirado de precio en Bershka (29,99 €) y una camisa de rayas de corte boxy que no llega a 15 euros. El resultado: un look casual pero con personalidad, ideal para una quedada de domingo o para ir a la oficina sin aburrir a nadie.

Pero vamos al lío: ¿son cómodas de verdad? Rotundamente sí. La suela Abzorb hace su trabajo desde el minuto uno: notas cómo el pie se hunde un pelín y la pisada es suave, sin rebotes bruscos. He andado con ellas tres horas seguidas por el centro y no he echado de menos mis zapatillas más técnicas. Eso sí, no esperes una zapatilla para correr maratones; son más de lifestyle con toda la caña.

Así que mi veredicto es claro: si te gusta el rollito dosmilero y valoras que tus pies acaben contentos a final del día, estas Abzorb 2000 son una compra redonda. Por menos de lo que te costaría un fin de semana de escapada, te llevas un calzado que te va a durar y que te pondrás con todo.

🛒 Directo al grano

Precio: 120 € (antes 200 €). Fecha de la promo: sin fecha de fin; disponible hasta agotar existencias. Sección donde encontrarlo: web oficial de New Balance (zapatillas lifestyle) o en tiendas seleccionadas.