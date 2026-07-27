Apple prepara sus gafas inteligentes con privacidad radical para destronar a las Ray-Ban Meta

Las Apple Glasses se presentarán en la WWDC 2027 con funciones de privacidad tan extremas que harán palidecer a las Ray-Ban Meta. Lo ha filtrado Mark Gurman, el periodista de Bloomberg que suele acertar hasta los logos de las cajas. Y esta vez el mensaje es clarísimo: Apple no quiere ser el próximo escándalo de las gafas espía.

Privacidad radical: ni siquiera Meta se atrevió a tanto

Según Gurman, los prototipos de Apple Glasses incluyen una combinación de hardware y software pensada para despejar cualquier duda. La idea es tan sencilla como brillante: que el usuario no pueda capturar imágenes o audio sin que la otra persona lo sepa. La fuente no ha detallado cómo lo harán, pero la simple mención de funciones de privacidad inéditas ya es una declaración de guerra al modelo de Meta.

Recordemos que las Ray-Ban Meta llevan un pequeño LED que indica si la cámara está activa, y aun así los usuarios encontraron formas de taparlo o desactivarlo. Meta tuvo que lanzar una actualización que inutiliza las gafas manipuladas y se ha puesto a borrar cuentas de Instagram que difunden grabaciones hechas a escondidas. Un desastre de reputación que Apple quiere esquivar con elegancia.

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¿Gafas sin cámara? Casi lo hacen

Lo más curioso de la filtración es que Apple barajó lanzar las Apple Glasses sin cámara, directamente. Para evitar el problema de raíz. Pero la IA se ha cruzado en el camino: las funciones de reconocimiento del entorno, las consultas visuales y la integración con Siri necesitan ver lo que tú ves. Así que al final llevarán cámara, sí, pero con un enfoque de transparencia que suena casi a ciencia ficción corporativa.

Posiblemente veamos indicadores luminosos mucho más evidentes, sistemas de verificación de consentimiento u otras ideas que Apple suele patentar y guardarse hasta el día del evento. Lo que sí sabemos es que incluirán altavoces y micrófonos para música y llamadas, y que Siri podrá leer notificaciones. Nada de pantallas, al menos en esta primera generación: esto van a ser gafas inteligentes «puras», no un visor AR.

Ya lo intentaron con las Google Glass y casi linchan a los usuarios

El precedente no es alentador: las Google Glass fracasaron en 2013 porque la gente se sintió vigilada. Los cafés de San Francisco colgaban carteles de «prohibido llevar Glass» y los llamaban despectivamente «glassholes». Apple tiene el músculo de marketing para darle la vuelta a esa narrativa, pero necesitará algo más que bonitos anuncios.

Creo que la privacidad como argumento de venta no es un eslogan vacío cuando hablamos de la empresa que puso al usuario en el centro con el bloqueo de rastreo en Safari o las etiquetas de privacidad de la App Store. Si Apple cumple, las Apple Glasses podrían ser el dispositivo ponible que Meta lleva años intentando imponer sin éxito real. Si no, serán unas Ray-Ban más caras con el logo de la manzana. Y el precio, por cierto, sigue siendo un misterio. Gurman no ha dado cifras, y eso siempre es mala señal.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. El concepto de privacidad radical es un gran gancho para un producto que se vende justo en un momento en que las Ray-Ban Meta están dando miedo. Pero falta un año para la presentación, no sabemos ni el precio ni cómo funcionará esa privacidad en la práctica. Tiene buena pinta, pero me guardo tres puntos para cuando vea un prototipo real.

El resumen para vagos (TL;DR)