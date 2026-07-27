El regreso de Mourinho al Real Madrid con un perfil que lo cambia todo

José Mourinho vuelve a sentarse en el banquillo del Real Madrid. Han pasado trece años desde que aquel portugués arrogante y provocador dejó el club. Ahora regresa con un perfil renovado: la misma exigencia en el campo, pero un lado humano que entonces no existía.

Un Madrid a la deriva necesitaba un puño de hierro

Las dos últimas temporadas han sido duras en Chamartín. La etapa dorada de Carlo Ancelotti terminó sin títulos, y la campaña 2025-2026 fue un desastre de banquillo. Primero cayó Xabi Alonso, al que se le perdió la fe muy pronto. Después llegó Álvaro Arbeloa, que no consiguió enderezar el rumbo. Las decisiones de plantilla, más que discutibles, acabaron con la paciencia del Bernabéu, que silbó a los suyos en más de una noche.

El club necesitaba un técnico con carácter y conocimiento de la casa. Mourinho, con su capacidad para levantar vestuarios, era la opción que cuadraba. Y ha aceptado.

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El nuevo Mourinho: mando a distancia pero sin el dedo en el ojo

Según ha adelantado Marca, el Mourinho que ha aterrizado en Valdebebas no es el mismo que se fue en 2013. Mantiene la obsesión por el trabajo y una disciplina casi militar, pero ha aparcado el ego desmedido y los enfrentamientos personales que marcaron su primera etapa. Aquel Mourinho se enfrentó a Iker Casillas, tiró del dedo en el ojito de Tito Vilanova y generó una fractura en el vestuario que tardó años en cerrarse. Ahora, dicen quienes le conocen, es más dialogante y evita los incendios que él mismo generaba.

Eso sí, en el césped no habrá concesiones. La intensidad defensiva y la pegada al contragolpe serán las señas de identidad. Los jugadores que no corran se quedarán fuera. El mensaje es claro: rendir o salir.

Una plantilla que necesita un líder claro

El Real Madrid actual tiene talento, pero carece de jerarquía. Las estrellas funcionan por inercia y los jóvenes necesitan un guía. Mourinho sabe sacar el máximo de sus futbolistas: con él, jugadores como Benzema, Özil o Di María dieron un salto de calidad. Ahora deberá repetir la fórmula con una generación que combina veteranos como Vinicius o Bellingham con canteranos que piden paso.

El reto es mayúsculo. El Barcelona domina la Liga y la Champions se ha vuelto más competitiva. Pero el Bernabéu, que ya coreó su nombre en la pasada década, confía en que este Mourinho versión 2.0 devuelva al club a la cima sin que el vestuario estalle por el camino.

Exigente sí, pero ahora el foco está en el equipo, no en su persona.

¿Cómo reaccionará el vestuario?

La gran duda es si los pesos pesados aceptarán su estilo directo. En su día, Casillas y Ramos chocaron con él. Ahora la plantilla es más joven y quizá más maleable, pero también hay egos. La pretemporada será clave para ver si su nueva filosofía cala o si reaparecen viejos fantasmas.

Lo que está claro es que el Real Madrid ha apostado por un técnico que no deja indiferente. Y Mourinho, con 63 años, tiene la oportunidad de cerrar su carrera en el club que le encumbró. Esta vez, sin incendios. O eso esperan.