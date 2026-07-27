La receta viral de tortilla de patatas de Conchita, la abuela cocinera: un huevo por patata y un truco que arrasa

El secreto de la abuela Conchita para la tortilla de patatas perfecta: un huevo por patata y fuego fuerte.

Sí, la tortilla de patatas es ese plato que todos intentamos dominar y que, admitámoslo, más de una vez se nos ha pegado o ha quedado seca. Pero Conchita, la abuela cocinera con más de 60 años de fogones, ha compartido su receta en TikTok y ya acumula miles de reproducciones. Y no es para menos: su truco es tan simple como sorprendente.

La clave está en un huevo por patata (y en mover la sartén como ella dice)

Conchita no se anda con rodeos: “Yo suelo poner un huevo por patata, una cebolla, aceite de oliva, pues 6 ó 7 cucharadas”. Y ahí está el primer secreto: pocos ingredientes y bien medidos. Nada de excesos. La proporción es sagrada.

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Lo primero es pochar la cebolla aparte, a fuego lento, hasta que esté transparente y dulce. Mientras tanto, pela las patatas y lamínalas finas con un cuchillo o una mandolina. Y aquí llega un detalle que muchos pasamos por alto: “hay que despegarlas un poco, porque si no, se quedan pegadas y no se fríen bien”, advierte la abuela. Ese pequeño gesto evita que las láminas se amontonen y se cocinen de forma irregular.

Las echas a la sartén con aceite bien caliente y fuego fuerte, y les das “unos meneillos” con una cuchara de madera para que se impregnen por todos lados. Luego tapas, bajas el fuego y te olvidas durante 5 o 6 minutos. Cada cinco minutos, les das una vuelta, y en unos 15-20 minutos la patata estará tierna y ligeramente dorada, lista para integrarse con el huevo.

El truco del fuego fuerte al principio y la paciencia después hace que la patata quede confitada en su punto, sin pasarse ni quedarse cruda.

Una vez que la patata está en su punto, Conchita bate los huevos, añade la cebolla pochada y las patatas escurridas, y remueve todo con mimo. No es necesario batir en exceso: lo justo para que la mezcla sea homogénea.

Después, un último truco: usa una sartén más pequeña con un poquito de aceite para que la tortilla salga más alta. La vierte, la mueve al principio con fuego fuerte para que el huevo selle, y luego baja el fuego y la deja unos 4 minutos antes de darle la vuelta. Otros 4 minutos por el otro lado y listo. El resultado: una tortilla jugosa, dorada por fuera y tierna por dentro.

¿Con cebolla o sin cebolla? Conchita lo tiene claro

Sabemos que el debate nacional es eterno, pero para Conchita no hay discusión: la cebolla va dentro. Y no solo dentro, sino pochada aparte, para que quede caramelizada y aporte ese toque dulzón que tanto gusta. La cebolla se convierte en el complemento perfecto, sin robar protagonismo a la patata. Si eres de los que la prefieren sin cebolla, quizás esta receta te haga cambiar de opinión.

Más de 60 años de oficio no fallan (y esta receta lo demuestra)

Detrás de esta receta no hay un chef con estrella Michelin ni un influencer gastronómico de moda. Hay una mujer que lleva toda la vida en la cocina, la misma que comparte consejos para quitar manchas de vino o hacer croquetas. La experiencia de Conchita es el mejor aval. Su manera de contar las cosas, sin artificios, es lo que conecta con la gente y lo que ha hecho que su vídeo se comparta sin parar.

Y es que a veces lo sencillo es lo que mejor funciona. No necesitas una freidora de aire ni un robot de cocina para hacer una tortilla de patatas de diez. Solo una buena sartén, fuego fuerte al principio y el punto justo de paciencia. Como dice ella, “como la de vuestra madre o abuela ninguna, pero esta os va a hacer vuestro papel”.

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💡 El truco del almendruco

Tiempo total: 35-40 minutos (de reloj, incluyendo el pochado y la fritura). Nivel de dificultad: medio. Un consejo extra: no esperes a que el huevo cuaje del todo antes de dar la vuelta; al retirarlo ligeramente húmedo, el calor residual termina la cocción y te queda una tortilla mucho más jugosa.