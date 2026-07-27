Ana Mena desmonta los rumores con Ferran Torres: "No le conozco de casi nada"

Ana Mena acaba de aterrizar en Madrid y no ha tardado ni un minuto en cargarse los rumores que llevaban días dando vueltas en Twitter. La cantante, recién llegada del festival Bigsound Torrevieja, se ha encontrado con varios periodistas en el aeropuerto y no se ha mordido la lengua: «No le conozco de casi nada», ha soltado sobre Ferran Torres, el futbolista con el que supuestamente se le había visto muy cariñosa en la fiesta post-Mundial.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Dos famosos recién separados, un periodista que suelta el bombazo, una camiseta con el número 7 como supuesta pista y una negación en la puerta de embarque. La receta perfecta para un fin de semana de timeline ardiendo, aunque el desmentido haya sido tan rápido como demoledor.

Lo que ha soltado en el aeropuerto (sin filtros)

Ana Mena llegaba con chándal negro y gorra calada a las preguntas de la prensa. Lo que podía haber sido un momento incómodo se convirtió en un zasca de manual: «Tonterías, chicos», respondió cuando le preguntaron por el supuesto idilio. La artista aclaró que en aquella celebración del Mundial 2026 había «muchísima gente» y que ella habló «con muchísima gente», dejando entrever que el supuesto acercamiento fue una conversación más entre el bullicio.

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Pero el detalle que más ha llamado la atencion es el de la camiseta de la Selección con el dorsal 7, el mismo que luce Ferran Torres. Ana lo achicó a un simple azar de vestuario improvisado: «La que me pusieron», puntualizó. Así, sin más. El rumor que había montado el periodista Gerard Romero se desinflaba en menos de dos minutos de declaraciones.

De dónde viene todo: el bulo del Mundial y la camiseta número 7

Todo empezó hace unos días cuando Romero comentó en su espacio que la actitud de Ana y Ferran en la fiesta posterior a la conquista de la Copa del Mundo fue «de lo más cercana, e incluso romántica». Sin fotos ni vídeos que lo probaran, la historia ganó tracción por el contexto que la envolvía: Ana acababa de romper su relación de casi dos años con Óscar Casas, y Ferran había puesto fin a su noviazgo con la influencer Martina Alguero (Martina Hunter) apenas unas semanas antes. Dos solteros de oro en la misma noche, vaya.

La supuesta pista de la camiseta con el 7 encendió aún más las especulaciones. Pero la propia Ana ha dejado claro que no hubo guiño ni indirecta. El número que lució en el escenario de la celebración fue pura casualidad de armario prestado. Ahora las redes ya empiezan a dividirse entre quienes creen que aquí no había historia y los que piensan que, si lo dice con tanta contundencia, será verdad.

El bulo duró lo que tardó Ana en pisar la terminal: con un «es absurdo» y media sonrisa lo enterró vivo.

Por qué este 'affaire' fantasma ha pillado a todos con el pie cambiado

Más allá del chisme, este episodio tiene tres ingredientes que enganchan al público. Primero, el timing perfecto de dos rupturas mediáticas encadenadas que pedía a gritos un nuevo culebrón. Segundo, la fuente: Gerard Romero es un periodista con tirón en el entorno del fútbol, así que su palabra tiene eco. Y tercero, la negación exprés de Ana Mena, que en lugar de marear la perdiz ha preferido cortar de raíz antes de que el rumor se enquistara.

No es la primera vez que una cantante desmiente un romance en un pasillo de aeropuerto, pero pocas veces se hace con tanta naturalidad y sin un equipo de comunicación detrás. Ana Mena ha jugado la carta de la cercanía: «Es que no sé qué me estáis diciendo. Es muy fuerte; es absurdo», remató, visiblemente harta. Un desmentido que, para variar, no sabe a comunicado ensayado.

El chisme en 3 claves (TL;DR)