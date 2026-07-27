Mango rebaja sus sandalias planas de piel con hebillas doradas a menos de 40 euros: lujo silencioso para este verano

Te entiendo: dar con unas sandalias planas que no te masacren los pies y encima parezcan sacadas de un editorial de moda es como buscar una aguja en un pajar. Pero Mango acaba de rebajar un modelo que reúne todo lo que pedimos: piel genuina, un diseño que huele a lujo silencioso y un precio que se agradece. Hablamos de las sandalias planas de tiras con hebillas doradas, ahora a 39,99 euros (antes 59,99).

La receta es sencilla: piel en color marrón chocolate, que combina con absolutamente todo, desde el blanco crudo de un vestido de lino hasta el azul marino de un vaquero. Las tiras se ajustan con hebillas doradas, un detalle que eleva el conjunto sin pasarse de rosca, y la plantilla acolchada te hace olvidar que llevas calzado nuevo. Es el relevo perfecto para quienes quieren bajarse de los tacones un rato sin perder ni un ápice de elegancia.

Por qué estas sandalias respiran lujo silencioso (y no te arruinan)

El lujo silencioso no va de logos enormes ni de nombres impronunciables. Va de materiales de calidad, líneas limpias y colores que no chillan. Esta sandalia de Mango lo borda. El marrón chocolate es un tono comodín que funciona igual en una comida al sol que en una cena de verano. Las hebillas doradas aportan sofisticación discreta. Y lo mejor: al ser de piel genuina, aguantan el trote diario mejor que cualquier sintético.

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Además, la suela es plana pero con un mínimo de grosor para no sentir cada piedra del adoquinado. Perfecta para un día de turismo urbano o para la oficina si la jefa no es talibán con las cuñas.

Así las puedes combinar: de la terraza a la oficina sin cambiar de calzado

Según recoge Trendencias, la influencer malagueña Jessie Chanes las ha lucido con un caftán de lino y un bolso de rafia. Un lookazo infalible para los días de calor. Pero estas sandalias también aguantan el tirón con un pantalón de sastre ligero y una camisa masculina (el combo oficina-resort que más juego da este verano).

Si eres más de vestido, uno midi estampado en tonos tierra también funciona de maravilla. Y si el plan es playero, mételas en la bolsa junto al pareo y el bañador: la plantilla acolchada te salvará de las duchas de agua salada y los paseos interminables por el paseo marítimo.

La clave está en la mezcla de calidad y diseño atemporal; por 39,99 euros tienes un básico de armario para décadas.

¿Merece la pena lanzarse? Mi opinión tras verlas (y recordar otras rebajas pasadas)

El año pasado, Mango ya nos sorprendió con unas sandalias minimalistas que volaron en cuestión de días. Aquello fue un aviso: en cuanto estas planas con hebillas corran por Instagram, las tallas se esfumarán. Mi consejo: si te gustan, no las dejes en el carrito digital durante semanas. A 39,99 euros, es un precio que no volverá hasta la próxima liquidación.

Eso sí, ten en cuenta que el calzado plano no es para todas las jornadas: si la tarde se alarga más de la cuenta, un zapato totalmente plano puede cansar la fascia. Pero con la plantilla acolchada que incorporan, la diferencia es notable. Yo, al menos, me he comprado dos pares (uno para el día a día y otro por si acaso).

🛒 Directo al grano

Precio original: 59,99 euros. Ahora: 39,99 euros. Disponible en tiendas Mango y su web oficial (sin fecha de fin anunciada, mientras duren las rebajas de verano). Tallas: consulta online porque las más habituales vuelan rápido.